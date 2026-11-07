Le multan con 200 euros en el puente de Todos los Santos por colocar la baliza v-16 tras una avería pero no llevar el gel obligatorio en el maletero

Con motivo del puente de Todos los Santos, la Dirección General de Tráfico (DGT) intensificó los controles en las carreteras españolas ante la previsión de 5.340.000 desplazamientos de larga distancia. La medida tenía como finalidad mejorar la seguridad vial y supervisar el incremento del tráfico durante estas fechas. El dispositivo especial de vigilancia comenzó el viernes a las 15:00 horas y concluyó a las 00:00 del domingo 1 de noviembre en aquellas comunidades autónomas donde el lunes era laborable. En cambio, en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y la Comunidad de Madrid, donde el lunes era festivo, los controles se mantuvieron hasta las 00:00 horas del día 2.

Más allá de la baliza V-16, obligatoria desde el 1 de enero de 2026, la DGT establece en el Reglamento General de Vehículos que todos los turismos deben llevar un dispositivo para hacer frente a un pinchazo, ya sea una rueda de repuesto o un kit reparador. ¿Qué ocurre cuando si se circula sin ninguno de estos elementos? Constituye una infracción leve, castigada con una multa de 80 euros.Ahora bien, en caso de circular con un neumático en mal estado, la sanción asciende a 200 euros por el peligro que representa para la seguridad vial.

El gel obligatorio que debes llevar en el maletero

La baliza V-16 es obligatoria para señalizar una avería en la carretera, que emite una luz 360º de alta intensidad y se conecta a la plataforma DGT 3.0 para transmitir su ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la vía de la situación. Sin embargo, éste no es el único elemento que exige la normativa. El Anexo XII del Reglamento General de Vehículos, publicado en el BOE, recoge los accesorios, repuestos y herramientas que deben llevar los vehículos a motor y sus conjuntos cuando circulan. En el apartado c) establece la obligación de disponer de «una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, con las herramientas necesarias para el cambio de ruedas, o un sistema alternativo al cambio de las mismas que ofrezca suficientes garantías para la movilidad del vehículo. En estos casos se circulará respetando las limitaciones propias de cada alternativa».

Los vehículos actuales ya no incorporan una rueda de repuesto por varios motivos, como la mejora de la eficiencia al reducir el peso y el ahorro en los costes de fabricación. En su lugar, incluyen un kit antipinchazos, el cual se compone de un sellador líquido y un compresor y permite reparar temporalmente la rueda y poder circular hasta el taller. El producto se introduce en el neumático y crea una capa interior que sella la perforación.

Según establece el Anexo XII del Reglamento General de Vehículos, todos los turismos deben llevar una baliza V16 homologada y conectada a la plataforma DGT 3.0, que sustituye a los antiguos triángulos de emergencia, así como un chaleco reflectante de alta visibilidad homologado conforme a la normativa UNE-EN 471, clase 2, que debe estar guardado en un lugar accesible desde el interior del vehículo. Además, es obligatorio con un sistema que permita solucionar de forma provisional un pinchazo o sustituir la rueda. Para ello, se puede llevar una rueda de repuesto convencional junto con el gato y la llave correspondiente, una rueda temporal o de tipo «galleta», limitada a una velocidad máxima de 80 km/h, o un kit antipinchazos.

Ventajas e inconvenientes

El spray reparador de pinchazos puede resultar práctico, aunque también presenta algunas limitaciones. Es eficaz cuando se trata de pequeñas perforaciones en la banda de rodadura, pero no soluciona problemas más graves, como reventones, cortes de gran tamaño o desperfectos en los laterales del neumático. Asimismo, permite circular durante varios kilómetros, pero es necesario acudir a un taller para reparar o cambiar la rueda.

Por este motivo, hay conductores que todavía apuestan por la rueda de repuesto convencional, especialmente cuando realizan desplazamientos largos o circulan por zonas alejadas de núcleos urbanos. Lo importante es contar con un sistema que permita continuar la marcha de forma segura cuando se produce un pinchazo.

#TestDGT Los turismos, ¿deben llevar una rueda de uso temporal y las herramientas para su cambio? A. No, puede sustituirse por un sistema alternativo.

B. Es obligatorio llevar una rueda, pero no las herramientas.

C. Sí, es un repuesto obligatorio e insustituible. https://t.co/IobPbOb5X9 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) September 20, 2023

Cómo actuar

Si sufres un reventón mientras circulas por una autovía o autopista, lo más importante es evitar situaciones de riesgo. En primer lugar, sujeta el volante con firmeza y mantén el control del vehículo mientras reduces la velocidad progresivamente, sin realizar movimientos bruscos. A continuación, señaliza la maniobra y, siempre que sea posible, abandona la vía por la primera salida o dirígete a un área de descanso. Si no puedes hacerlo, intenta detenerte en el arcén derecho, lo más alejado posible de los carriles de circulación.

Antes de abrir la puerta, ponte el chaleco reflectante dentro del habitáculo. Después, activa la baliza V-16 y colócala en el techo del vehículo, siempre que puedas hacerlo sin exponerte al tráfico. Por último, contacta con el servicio de asistencia en carretera.