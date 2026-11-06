La DGT alerta del problema de los conductores reincidentes: siete de cada diez vuelven a cometer este error la multa puede ser de hasta 200 euros

Una investigación ha puesto de manifiesto la elevada reincidencia entre los conductores que pierden puntos del permiso. El estudio, desarrollado por un equipo del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC) de la Universidad de Granada (UGR) y publicado en la revista Accident Analysis & Prevention, ha analizado la eficacia de los cursos de recuperación de puntos .

La investigación ha analizado la posibilidad de que vuelvan a cometer infracciones durante los tres años posteriores a la realización de los cursos. Para ello, los expertos han valorado las diferentes modalidades de formación: los programas para recuperar parte de los puntos, los destinados a obtener de nuevo el permiso después de perder todos los puntos y aquellos que se realizan por orden judicial. Las resultados indican que siete de cada diez conductores volvieron a cometer al menos una infracción durante los tres años posteriores.

Cursos de sensibilización y reeducación vial

«Si has perdido todos los puntos de tu permiso por agotamiento del saldo de puntos, o si has sido condenado por sentencia judicial por un delito de privación del derecho a conducir vehículos a motor por tiempo superior a 2 años, podrás obtener un nuevo permiso.

Para ello, una vez finalizado el periodo de cumplimiento de la condena, acreditando la realización con aprovechamiento un curso de sensibilización y reeducación vial (curso de recuperación del permiso o licencia de conducción) de 20 horas lectivas de duración deberás superar una prueba teórica sobre los conocimientos adquiridos en dicho curso en la Jefatura Provincial u Oficina Local de Tráfico», explica la DGT.

El trabajo del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC) de la Universidad de Granada (UGR) ha seguido durante tres años la evolución de 140 conductores que habían realizado alguno de los tres cursos oficiales contemplados en la legislación española: recuperación parcial de puntos, recuperación completa del permiso después de haber perdido todos los puntos y programas formativos impuestos mediante una sentencia judicial. Para llevar a cabo el análisis, los investigadores consultaron los registros oficiales de Tráfico.

Los datos obtenidos reflejan que volver a cometer infracciones es bastante habitual. En total, el 71,4% de los participantes recibió al menos una nueva sanción, mientras que el 47,9% volvió a perder puntos de su carnet. Sin embargo, las cifras presentan diferencias importantes dependiendo de la formación que hubiera realizado cada conductor.

El grupo con peores resultados es el de quienes asistieron a cursos para recuperar parte de los puntos. En este caso, el 83,6 % volvió a ser sancionado y el 72,1% perdió puntos de nuevo. Entre los conductores que tuvieron que realizar un curso para recuperar la totalidad del permiso, el 80% cometió alguna infracción posteriormente, aunque solo el 35% volvió a perder puntos. Esto podría indicar que las conductas posteriores fueron, en general, menos graves.

En el extremo opuesto se encuentran los conductores que realizaron los cursos por orden judicial, que registraron los porcentajes más bajos de reincidencia. El 52% recibió nuevas sanciones y el 34% volvió a perder puntos durante los tres años siguientes.

Según los resultados del estudio, la modalidad de curso constituye el factor más relacionado con la posibilidad de reincidir, incluso por encima de otras características como la edad, el sexo o el consumo de sustancias. «Los cursos de recuperación parcial parecen tener un menor efecto preventivo, posiblemente porque su duración es más reducida y algunos conductores los perciben como un trámite administrativo para recuperar puntos, más que como una intervención de rehabilitación», explica Cándida Castro, catedrática del Departamento de Psicología Experimental de la UGR y una de las autoras del análisis.

«20 años después de la puesta en marcha del permiso por puntos, los resultados respaldan la utilidad del sistema, pero también ponen de manifiesto la necesidad de seguir mejorando las intervenciones dirigidas a los conductores reincidentes», concluyen los investigadores.

Contenido de los cursos

Actualmente, existen dos modalidades de cursos de sensibilización y reeducación vial para recuperar los puntos del carné de conducir. El primero es el curso de recuperación parcial, que tiene una duración de 12 horas y permite recuperar hasta un máximo de 6 puntos. Puede realizarse una vez cada dos años, salvo en el caso de los conductores profesionales, que pueden hacerlo una vez al año. La formación se divide en una parte común de siete horas, centrada en aspectos generales de seguridad vial, y otra hora dedicada a la reflexión y el debate en grupo. Las cuatro horas restantes corresponden a una formación individualizada.

La segunda modalidad es el curso de recuperación total, que dura 24 horas y está dirigido a quienes han perdido todos los puntos y necesitan obtener un nuevo permiso de conducir. Una vez completada la formación y finalizado el periodo de pérdida de vigencia del carné, el conductor debe superar un examen teórico de 30 preguntas. Esta prueba se realiza en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico. Si la supera, podrá recuperar el permiso de conducción, aunque con un saldo inicial de ocho puntos.