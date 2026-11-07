‘Operación Birra’: cinco detenidos por hacer un butrón en un centro comercial de Palma para robar latas de cerveza

Hay quien prepara un golpe para hacerse con un botín millonario y quien parece dispuesto a poner en marcha toda una operación de película para llevarse unas cuantas latas de cerveza y unos envases de leche. Es lo que ha ocurrido en un centro comercial de Palma, donde la Policía Nacional ha detenido a cinco hombres por varios presuntos delitos de robo con fuerza.

Los métodos empleados no fueron precisamente discretos: saltos de muros, huidas a la carrera y hasta un butrón practicado en una fachada. Todo, según la Policía, para hacerse con productos tan codiciados como paquetes de cerveza y leche. Sin duda alguna, no se trata de los ladrones más avispados del mundo.

La rocambolesca sucesión de robos se produjo entre el 29 de octubre y la madrugada del 3 de noviembre. Los primeros protagonistas fueron dos hombres que, lejos de desistir tras su primera detención, volvieron a aparecer en el mismo establecimiento apenas unos días después.

La primera escena tuvo lugar durante la madrugada del 29 de octubre. Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) observó a dos individuos agazapados detrás de un vehículo, en una acera próxima al centro comercial. Los agentes decidieron vigilarlos y no tardaron en comprobar que algo tramaban.

Uno de ellos trepó el muro perimetral del establecimiento con ayuda de su compañero y consiguió acceder al recinto. Poco después, reapareció al otro lado cargado con varios paquetes de latas de cerveza, mientras su cómplice le ayudaba a sacarlos. El gran golpe cervecero terminó antes de lo previsto: los policías los interceptaron y comprobaron que se habían llevado seis paquetes de cerveza.

Ambos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Además, durante las gestiones de identificación, los agentes descubrieron que uno de ellos tenía vigente una orden de alejamiento del centro de la ciudad.

Pero parece que seis paquetes de cerveza no habían sido suficientes. Apenas cinco días después, a las 00.50 horas del 3 de noviembre, el vigilante de seguridad volvió a detectar movimientos sospechosos en el mismo centro comercial. Esta vez, las cámaras de videovigilancia habían captado a dos individuos en la zona interior de carga.

Cuando llegaron las patrullas, los hombres salieron huyendo y volvieron a utilizar el muro para abandonar el recinto. Durante la persecución, uno de ellos se desprendió de varios productos que llevaba encima. No eran joyas, dispositivos electrónicos ni dinero: eran envases de leche.

Los agentes consiguieron detenerlos a pocos metros y comprobaron que eran exactamente los mismos dos hombres arrestados por el robo de cerveza del 29 de octubre. Es decir, habían vuelto al mismo escenario y habían acabado otra vez en manos de la Policía.

Durante el traslado a dependencias policiales, uno de ellos dejó una frase para el recuerdo: «Esto lo hace todo el mundo». También aseguró que esa misma mañana había salido de los calabozos. Una explicación que, desde luego, no parece haber servido para evitar una nueva detención.

Y cuando parecía que el episodio no podía ofrecer más sorpresas, llegó el tercer asalto. Sobre las 03.45 horas, el 091 recibió otra llamada del vigilante de seguridad. Esta vez, tres hombres habían decidido que saltar el muro era demasiado poco y optaron por practicar un butrón en una de las fachadas del establecimiento para acceder al interior.

Los tres abandonaron el centro comercial a la carrera y cargados con paquetes de latas de cerveza. Varias patrullas se desplegaron por la zona y localizaron a tres individuos en un área verde próxima al establecimiento. Sus características físicas y vestimenta coincidían con las facilitadas por el vigilante.

Junto a los sospechosos, uno de los policías encontró un paquete de 25 latas de cerveza. Preguntado por su procedencia, uno de los hombres aseguró que lo habían encontrado en la basura. Una explicación que no convenció a los agentes, que realizaron las comprobaciones oportunas y terminaron deteniendo a los tres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

El balance de esta particular sucesión de asaltos deja cinco detenidos, muros escalados, una fachada perforada, cerveza por todas partes y hasta leche de por medio. Un despliegue de métodos propios de un golpe de película para terminar con un botín que, desde luego, no parece estar a la altura del esfuerzo: unas cuantas latas de cerveza y envases de leche.