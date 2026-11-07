Una mujer se coge una cogorza al volante y acaba estampando su coche contra otros cuatro en Palma

Lo que parecía un tranquilo martes por la tarde acabó convirtiéndose en un auténtico festival de chapa y pintura en Palma. Una mujer de 51 años protagonizó un aparatoso accidente de tráfico después de ponerse al volante bajo los efectos del alcohol y terminar llevándose por delante cuatro coches estacionados.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de noviembre, sobre las 15:50 horas, en el cruce de las calles Son Peretó y Son Llull. Según las primeras averiguaciones, la conductora, que llevaba una cogorza como un piano, perdió el control de su vehículo cuando giraba hacia la calle Son Llull y comenzó una peculiar ruta de colisiones que dejó vehículos dañados a ambos lados de la calzada.

Primero embistió a dos coches aparcados en el margen izquierdo. Pero la cosa no quedó ahí: el turismo continuó su marcha y se desvió repentinamente hacia el lado contrario, donde impactó contra un tercer vehículo. La fuerza del golpe fue tal que este salió proyectado hacia delante y terminó estampándose contra un cuarto coche.

El resultado: cuatro vehículos afectados, una calle completamente bloqueada y un buen susto para los vecinos. Milagrosamente, no hubo que lamentar heridos.

Cuando los agentes de la Policía Local de Palma identificaron a la conductora, comprobaron que presentaba evidentes síntomas de haber consumido alcohol. La prueba de alcoholemia despejó cualquier duda: 1,14 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, una cifra que casi quintuplica el límite administrativo permitido y supera ampliamente el umbral penal.

La mujer quedó imputada por un presunto delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol. Además, los agentes tramitaron una denuncia administrativa por conducción negligente.

El vehículo terminó inmovilizado y trasladado por la grúa municipal al depósito de Sa Riera, mientras que las actuaciones judiciales fueron remitidas al juzgado de guardia. Una tarde de conducción que acabó como un auténtico desguace improvisado y que, por suerte, no terminó en tragedia.