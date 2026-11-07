Confirmado al 100% por los expertos en plagas: un spray con sólo 2 ingredientes que tienes en casa es suficiente para acabar con las cucarachas

Expertos en plagas han develado un truco para acabar con las cucarachas en casa… o al menos intentarlo. Los profesionales en esta materia vienen recomendando desde hace años utilizar algunos productos caseros como el vinagre blanco, el bicarbonato de sodio o el ácido bórico, pero ahora también han aconsejado utilizar un nuevo método contra estos insectos y es sencillo: una mezcla de jabón y agua. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los consejos para acabar, o al menos intentarlo, con las cucarachas.

Las cucarachas siempre están ahí, aunque en invierno sea la época en la que se suelen resguardar del frío en los muebles de tu casa. Los meses de primavera y verano son los más propicios para que salgan a la superficie debido al aumento del calor y la humedad, mientras que en los últimos y primeros meses del año suelen estar más al calorcito en los rincones ocultos de casa. Pero eso no quiere decir que no estén.

Que las cucarachas aparezcan en tu casa es un problema mayor del que te piensas, ya que eso quiere decir que puede que hayan puesto huevos y se estén reproduciendo a toda velocidad por todas las partes de tu domicilio. Esto quiere decir que puedes estar siendo víctima de una plaga de cucarachas en casa y este es un problema que suelen poder resolver los expertos en plagas. Estos profesionales también han ayudado a los ciudadanos con unos trucos caseros para poner fin a este tedio.

El truco de los expertos para ‘inmovilizar’ cucarachas

Los expertos en pagas vienen recomendando desde hace años unos venenos caseros para no acudir a la química. Por ejemplo, realizar una mezcla de bicarbonato de sodio y azular es un repelente activo que puede despejar el camino de estos insectos. También el ácido bórico, el azúcar y la harina están considerados como una de las mezclas más potentes contra estos insectos. Hay que tener una cosa clara: estos trucos caseros espantarán y matarán a las cucarachas, pero no acabarán con el problema.

Ahora algunos expertos han avisado sobre un compuesto que también puede llegar a inmovilizar y eliminar las cucarachas en menos de un minuto: una mezcla de agua con detergente nuestro. Echar 50 ml de detergente por cada 200 ml de agua será un combinado perfecto para poder ahuyentar a las cucarachas cuando te las encuentres en casa.

Los expertos también recomiendan utilizar otros remedios caseros como las hojas de laurel, que tienen una fragancia que espanta a estos insectos. Así que se recomienda partir o depositar algunas hojas en las zonas en las que hayas divisado este insecto. Los profesionales en la materia también recomiendan limpiar estas zonas, incluido el fondo de los armarios, de estos productos para así evitar que las cucarachas aparezcan por la zona y se puedan reproducir.