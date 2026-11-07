Cielos nubosos en toda la provincia de Bilbao irán abriendo claros a medida que avance el día, aunque no se descartan algunas precipitaciones débiles en las zonas de montaña por la mañana. Las temperaturas aumentarán, con vientos flojos del sur en el interior. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo claro y brisa suave

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, ofreciendo una inmensa tela azul con ligeras pinceladas de nubes que se disipan. Con una temperatura fresca de 7 grados al amanecer, la sensación térmica puede llegar a ser un poco más baja, invitándonos a abrigarnos. A lo largo del día, el termómetro escalará hasta los 21 grados y aunque no hay amenazas de lluvia, la humedad en el ambiente puede dar un aire algo cargado.

A medida que el sol se despliega en su camino hacia la puesta a las 17:55, la brisa del sureste acariciará suavemente las calles, con una velocidad promedio de 10 km/h. Y mientras disfrutas del esplendor de las horas de luz, que se extienden por casi diez horas, asegúrate de aprovechar el buen tiempo. La tarde promete un cielo más despejado, haciendo que perderse en un paseo sea una opción muy atractiva.

Nubes y viento con posible lluvia en Baracaldo

Las nubes grises asoman en el horizonte baracaldés, anunciando un día marcado por cambios y sorpresas. El viento, que sopla del sureste con fuerza, ya comienza a agitar las ramas de los árboles, mientras la humedad se siente en el aire. A primera hora, el cielo se presenta cubierto, con los termómetros marcando 8 grados, pero la temperatura irá en aumento hasta alcanzar los 21 grados por la tarde, aunque no sin que antes se produzcan algunas lluvias.

A medida que avanza la jornada, el viento mantendrá su presencia, superando los 30 km/h y trayendo consigo una sensación térmica que se puede sentir más baja, especialmente por la mañana. La tarde promete ser más tranquila con cielos despejados, pero no olvide el paraguas, pues el riesgo de lluvia persistirá en las primeras horas.

Guecho: ambiente fresco y ligero viento

El día amanece en Guecho con un ambiente fresco y una temperatura mínima de 8°C, mientras el sol comienza a asomarse a las 07:55. El cielo se presenta parcialmente nublado, pero las probabilidades de lluvia son muy bajas, así que los habitantes pueden disfrutar de la mañana sin preocuparse por el paraguas. A medida que avanzan las horas, la temperatura alcanzará los 20°C, ofreciendo un respiro cálido antes del ocaso.

Ya por la tarde, el cielo seguirá con esa ligera cobertura, manteniendo el ambiente pesado por la humedad que puede llegar al 80%. A pesar de la calma, se esperan algunas ráfagas de viento de hasta 30 km/h, lo que añadirá un toque dinámico a la jornada. El sol se ocultará a las 17:55, dejando atrás un día que promete ser agradable y fresco, ideal para dar un paseo al atardecer.

Santurce: cielos alternos y ambiente templado

La jornada en Santurce se presenta con un tiempo estable y templado, alternando entre nubes y claros. La temperatura oscilará entre los 7 y 20 grados, con ligeras brisas del sureste y un bajo riesgo de lluvia durante la mañana, desapareciendo por la tarde.

Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo en el parque o una visita a las múltiples opciones de la zona. La atmósfera será tranquila, perfecta para dejarse llevar por la rutina diaria sin preocupaciones.

Cielos despejados y brisa suave en Basauri

La mañana se presenta con cielos mayormente despejados y una brisa suave que permitirá disfrutar de un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 6 grados. A medida que avance el día, el sol ascenderá y la temperatura alcanzará un agradable máximo de 21 grados. La tarde se mostrará igualmente despejada, perfecta para paseos al aire libre. No olvides llevar algo de abrigo para la mañana y disfrutar de la calidez del sol en las horas centrales del día.