Este año está siendo especialmente complicado en cuanto a plagas, y las cucarachas han sido protagonistas en muchos hogares. Aunque el verano ya ha quedado atrás, conviene no bajar la guardia: con la llegada del frío, estos insectos buscan refugio en el interior de las casas, y la cocina es uno de sus lugares favoritos.

Dónde se esconden las cucarachas

Las cucarachas buscan calor, humedad y restos de comida. Por eso, dos de los electrodomésticos que más las atraen son el microondas y el horno. Ambos desprenden calor, suelen acumular migas y grasa, y tienen rincones oscuros donde esconderse sin ser vistas. Esto ocurre tanto en verano como en otoño e invierno, cuando buscan protegerse de las bajas temperaturas.

Revisar estos aparatos con frecuencia es una de las mejores formas de detectar una plaga a tiempo. Algunas señales que delatan su presencia son:

Excrementos : pequeños puntos negros, parecidos a granos de pimienta o posos de café.

: pequeños puntos negros, parecidos a granos de pimienta o posos de café. Ootecas : cápsulas marrones y alargadas donde guardan sus huevos.

: cápsulas marrones y alargadas donde guardan sus huevos. Mudas de piel : restos de exoesqueleto que dejan al crecer.

: restos de exoesqueleto que dejan al crecer. Olor: un olor rancio o a humedad que se intensifica cuando la plaga es grande.

Un riesgo para la salud

Las cucarachas no son solo desagradables: también suponen un problema sanitario. Según la empresa de higiene Ecolab, estos insectos pueden transmitir enfermedades peligrosas como E. coli, salmonela o disentería, debido al riesgo de contaminar los alimentos. En el caso de restaurantes y negocios de hostelería, ver una sola cucaracha puede considerarse una infracción grave y llegar a provocar el cierre del local por parte de los inspectores de sanidad, además de dañar la reputación del negocio.

En casa, el riesgo para la salud es el mismo, por no hablar de lo incómodo que resulta que aparezca una cucaracha delante de las visitas.

Cómo prevenirlas y eliminarlas

La limpieza diaria de la cocina es fundamental, no solo porque elimina la comida que las atrae, sino porque nos ayuda a detectar cualquier señal de su presencia antes de que la plaga crezca. Algunas pautas útiles son:

Limpiar el interior del microondas y del horno después de usarlos.

después de usarlos. No dejar restos de comida ni platos sucios por la noche.

ni platos sucios por la noche. Guardar los alimentos en recipientes herméticos.

en recipientes herméticos. Sacar la basura a diario y mantener el cubo bien cerrado.

y mantener el cubo bien cerrado. Sellar grietas y rendijas en paredes, muebles y zócalos.

Como remedio casero, se puede preparar un cebo mezclando azúcar con ácido bórico: el azúcar atrae a las cucarachas y el ácido bórico las elimina. Colócalo en los lugares por donde suelen pasar, siempre fuera del alcance de niños y mascotas. Si la plaga persiste, lo más recomendable es recurrir a una empresa de control de plagas.