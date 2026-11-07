Christopher Lloyd, de 88 años: «Cada vez que veo ‘Regreso al futuro III’ y miro esa escena, siento una punzada en el corazón»

El actor Christopher Lloyd es conocido por la mayoría de los espectadores por su interpretación del personaje del excéntrico científico Emmett «Doc» Brown en la trilogía de películas de Regreso al futuro. Su libro de memorias In My Own Time: A Memoir se acaba de publicar en todo el mundo el 27 de octubre, aunque por ahora en España solo se puede encontrar en las librerías en inglés. En este libro repasa su trayectoria en el mundo del cine en la que ha participado en más de 160 producciones entre las que se encuentran además de la trilogía de Regreso al futuro, Alguien voló sobre el nido del cuco, El juego de la sospecha, ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, Ocho hombres o La familia Addams, entre otras. A sus 89 años el actor continúa en activo y durante la promoción de su libro ha declarado que su deseo es seguir actuando y buscando nuevos proyectos siempre que sea capaz de trabajar.

Christopher Lloyd nació en Connecticut el 22 de octubre de 1938 y sus primeros pasos en el mundo de la interpretación fueron en varios musicales de Broadway. Su debut en el cine fue en la película Alguien voló sobre el nido del cuco en la que dio vida a un paciente un psiquiátrico. Su gran oportunidad fue el papel del reverendo Jim Ignatowski en la serie de comedia de televisión Taxi por el que empezó a ser conocido por los espectadores. El actor apareció por primera vez como invitado en la primera temporada en 1978 y como tuvo tanto éxito este papel, decidieron que se convirtiese en un personaje fijo desde 1979 hasta el final de la producción en 1983.

Su paso por la trilogía de Regreso al futuro

El actor habla en sus memorias de su infancia junto a su madre, Ruth, una aspirante a cantante de ópera, y su padre, Samuel que era abogado. Él era el menor de siete hermanos y creció en una extensa finca en la localidad de New Canaan en Connecticut. Sobre la opinión de su familia sobre su vocación explica lo siguiente: «Mi madre me apoyó mucho y me animó a dedicarme a la actuación». Sin embargo sobre su padre explica: «Mi padre se oponía rotundamente. Sin pensarlo demasiado, simplemente me puse del lado de mi madre».

En sus memorias Lloyd se detiene sobre todo en la etapa en la que participó en la trilogía Regreso al futuro interpretando el papel del excéntrico científico Doc Emmett Brown, que viaja en el tiempo junto a Marty McFly, papel interpretado por el actor Michael J. Fox. Según sus propias declaraciones el actor no se entusiasmó con el papel cuando leyó el guion y asegura que incluso lo tiró sin leer a la basura sin pensárselo dos veces.

Pero, al final, decidió darle una oportunidad y dedicó dos años de su vida al rodaje de las película de esta saga: la primera entre 1984 y 1985 y entre 1989 y 1990 rodó las dos secuelas, una detrás de la otra.

De hecho en sus memorias el actor se detiene a explicar lo que ocurrió en una de las escenas: «Cada vez que veo Regreso al futuro III y miro esa escena, siento una punzada en el corazón». Se refiere a la escena en la que Doc persigue a una locomotora a caballo y decidieron utilizar a un extra para rodarla.

«En la tercera parte, hay una secuencia en la que Doc persigue una locomotora de vapor a caballo a toda velocidad, esperando que eso devuelva a Marty y al DeLorean al presente. Se suponía que debía ir justo al lado de la parte trasera del tren hasta estar lo bastante cerca para agarrarme a una manilla del vagón. Sin embargo, me aconsejaron expresamente que no lo hiciera. Bajo ninguna circunstancia debo intentar sujetarme o cambiar del caballo al tren», explica el actor.

El actor explica que siguió atentamente las instrucciones y se utilizó para esa escena a un doble de riesgo. Él sigue pensando que podría haber hecho la escena sin el doble: «El tren iba a toda velocidad, y yo estaba tan cerca que podía sentir la vibración al pasar junto a mí. Podría haberlo alcanzado con la mano. Y pensé: ‘Puedo hacerlo. Está justo ahí.’ Casi me lo juego todo. Pero no lo hice. Todo podría haber acabado bastante mal. ¿Quién sabe qué habría pasado después? Pero cada vez que veo la película y observo esta escena, sigo sintiendo un pinchazo en el corazón: debería haberlo hecho yo mismo».

Sus declaraciones sobre sus adicciones

En otro de los capítulos del libro el actor habla sobre sus adicciones y de forma honesta Lloyd admite que rodó una escena de Regreso al futuro III estando borracho. El actor admite que el consumo de sustancias y alcohol se había convertido en normal en su vida y, que aunque intentaba no trabajar bajo los efectos de las drogas, en ese momento no pudo evitarlo.

También cuenta que a medida que su fama crecía en Hollywood, también lo hacía su consumo de drogas y alcohol. En sus memorias explica que estuvo de fiesta con John Belushi poco antes de que falleciera de una sobredosis en 1982. Lloyd logró dejar de beber años después y en el libro dice lo siguiente: «Me alegra seguir vivo».