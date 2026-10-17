La Junta de Andalucía activa el Plan de Emergencia ante el aviso rojo por lluvias en Almería capital y El Ejido

La Junta de Andalucía activa la emergencia ante el aviso rojo por lluvias en Almería capital y El Ejido anunciado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) este sábado. Las autoridades esperan que la acumulación de agua sea de 60 litros por metro cuadrado en una hora en varias zonas.

Las fuertes lluvias que golpean el sur de Andalucía han dejado inundaciones que han causado múltiples incidencias. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso rojo en Almería capital y en el Poniente. Mientras tanto, la Junta de Andalucía ha hecho lo propio y ha activado el Plan de Riesgo de Inundaciones en su fase de preemergencia ante las inundaciones en El Ejido, donde se prevé la acumulación de 60 litros de agua por metro cuadrado.

A través de las redes sociales del vicepresidente de la Junta, Antonio Sanz ha comunicado la medida que tiene carácter preventivo y como objetivo reforzar las labores de vigilancia. Además, el Gobierno andaluz ha activado el sistema de alertas masivas Es-Alert a los teléfonos móviles de la ciudadanía de las localidades afectadas y piden máxima precaución y evitar cualquier desplazamiento no imprescindible ante el incremento del riesgo por inundaciones y desbordamiento. También invita a los ciudadanos a atender las recomendaciones de Protección Civil.