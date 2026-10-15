Los meteorólogos expertos coinciden: se esperan nevadas en España y llega una DANA con lluvias de 300 litros

Después de varios días con temperaturas más propias del verano que del otoño, España se prepara para un cambio meteorológico importante. La llegada de aire frío y la posible formación de una DANA podrían provocar lluvias intensas, tormentas y un descenso moderado de los termómetros durante el fin de semana. La Comunidad Valenciana figura entre las zonas que más atención concentran, ya que algunos modelos meteorológicos contemplan precipitaciones muy abundantes e incluso nevadas débiles en el interior de Castellón.

La DANA llegará durante el fin de semana

La AEMET ha advertido de un cambio significativo del tiempo a partir del sábado 17 de octubre. Según su nota informativa, una vaguada de aire frío favorecerá el probable aislamiento de una DANA, mientras que la entrada de vientos húmedos del Mediterráneo aumentará la inestabilidad atmosférica.

Las primeras precipitaciones podrían aparecer en el norte peninsular y en algunos puntos del interior. Durante la segunda mitad del sábado, las lluvias tenderían a extenderse hacia Baleares y la fachada mediterránea, con especial atención a las zonas litorales y prelitorales. El domingo 18 podría ser la jornada más complicada, aunque la evolución dependerá de la posición definitiva de la depresión.

Posibles nevadas y bajada de las temperaturas

El episodio no solo estará marcado por la lluvia. La entrada de una masa de aire más frío provocará un descenso generalizado de las temperaturas, que será especialmente acusado durante el sábado y el domingo. En algunas zonas del centro peninsular, las máximas podrían bajar alrededor de diez grados respecto a los valores previstos para el viernes.

Además, uno de los modelos contempla la posibilidad de nevadas muy débiles en el interior de Castellón. Por ahora, no se espera que la nieve llegue a cuajar de forma significativa, por lo que esta posibilidad debe interpretarse con cautela.

Riesgo de inundaciones y seguimiento de los avisos

Las precipitaciones intensas y persistentes podrían provocar crecidas de cauces e inundaciones locales, especialmente en áreas mediterráneas donde las lluvias se mantengan durante varias horas. Por ello, la AEMET recomienda seguir las actualizaciones de sus previsiones y los avisos oficiales, ya que las zonas de mayor riesgo podrían cambiar a medida que se aproxime el episodio.