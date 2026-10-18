José María Manso: «Baleares es un coladero por el que entra todo el mundo, incluso terroristas»

La inmigración irregular en Baleares, el control de las fronteras y la identificación de las personas que llegan en patera a la costa centran esta entrevista a José María Manso, ex inspector jefe de Extranjería de la Policía Nacional en las Islas.

Alerta de las dificultades para conocer la identidad de quienes llegan al archipiélago sin documentación, cuestiona la eficacia de la política migratoria española y plantea medidas de vigilancia y control en el Mediterráneo.

Además, Manso expone su visión sobre los riesgos para la seguridad y la respuesta que, a su juicio, debería dar la Unión Europea.

PREGUNTA.- ¿Es Baleares un coladero de inmigración irregular e incluso una autopista de entrada desde Argelia a Mallorca, Ibiza, Formentera y el resto de Europa?

RESPUESTA.- Sí. Las personas que entran en Baleares lo hacen sin ningún tipo de documentación y no sabemos quiénes son. A nosotros, la Policía nos apunta el nombre que ellos dicen y nada más. Nunca vamos a saber quiénes son mientras no tengamos una documentación de ellos.

P.- ¿Existe el riesgo de que entren terroristas o delincuentes sin que las fuerzas de seguridad se enteren?

R.- Nos pueden entrar terroristas o cualquier persona que venga de donde sea porque no sabemos quiénes son, salvo que tuviéramos una información precisa de alguien diciéndonos que viene no sé quién, pero eso nunca se ha dado. Es un peligro tener a estas personas aquí sin saber quiénes son. Manuel Pavón, director general de Inmigración y subinspector de Policía, ha dicho varias veces que esto puede ser vía de entrada de terroristas y los informes internacionales señalan que nos han entrado muchos terroristas.

P.- ¿Es eficaz la política migratoria de España?

R.- España es la frontera sur de Europa y yo entiendo que no es eficaz en absoluto. España es el territorio más cercano a África y no hay ninguna seguridad en las personas que vienen.

P.- ¿Qué medidas propone para mejorar la seguridad en las fronteras?

R.- El tema de la frontera es un problema de toda la Unión Europea. Como opinión personal, barcos de diferentes países de la Unión Europea se podrían poner bajo la bandera de Frontex, la agencia de fronteras europea, desplegándose en el Mediterráneo con barcos, drones y aviones. No deberían permitir que las embarcaciones que vienen de África lleguen a Europa; sencillamente, habría que obligarlas a dar la vuelta, acompañarlas hasta su territorio de origen y obligar a los países de origen a acogerlas.

P.- ¿Cómo considera la situación actual frente a la llegada masiva de embarcaciones?

R.- Esto no es ninguna crisis migratoria, esto es una invasión en toda regla. Una invasión militar en la que, en vez de balas, han utilizado personas. No han venido para irse al día siguiente, han venido a quedarse y a decir: «Aquí estamos nosotros y podemos venir cuando nos dé la gana».