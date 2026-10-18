Miguel López-Valverde: «Feijóo derogará el decreto de centro de datos si Sánchez lo aprueba antes del 29-N»

«Feijóo derogará el decreto de centro de datos si Sánchez lo aprueba antes del 29-N en la Diputación Permanente del Congreso”. Es el vaticinio que hace en OKDIARIO el consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde. De fondo, la batalla ideológica y electoral cara al 29-N de Pedro Sánchez contra los llamados «tecnoligarcas», que el presidente liga discursivamente, además, a Trump y la ultraderecha. Al convocar elecciones, Sánchez dejó claro cuál sería una de sus líneas de campaña. Reafirmó su «oposición -dijo- a los tiranos, a los tecnoligarcas y también a los especuladores que quieren destruir el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas para agrandar sus bolsillos».

Además, el Gobierno necesita aprobar contrarreloj la norma porque, tras cuatro años sin Presupuestos, se juega el desembolso de 25.800 millones de euros de los fondos Next Generation. Bruselas no los abonará si no aprueba la regulación de los centros de datos antes de las elecciones.

Por todo ello, Miguel López-Valverde lo tiene claro: «El decreto de centro de datos es una chapuza hecha con maldad y sectarismo político. Sólo trata de extender el mantra de que los centros de datos son malos y de enfrentar a la población de los lugares donde se instalan con las empresas».

El consejero de Digitalización madrileño denuncia: «El Gobierno no ha contado con ninguno de los sectores ni comunidades autónomas implicadas en la elaboración del decreto». El decreto es una mezcla de prisas, ideología y electoralismo cara al 29-N: «Sánchez sólo piensa en cómo conseguir más votos y no en generar riqueza y bienestar».

Más de 60.000 millones de inversiones en España y más de 20.000 milllones en Madrid es lo que hay en juego. «Y miles de puestos de trabajo de alta cualificación», recuerda Miguel López-Valverde. Si Sánchez, como pretende, aprueba la norma por la puerta de atrás de la Diputación Permanente del Congreso, el daño será enorme: «El decreto va a generar incertidumbre y expulsará inversiones a otros países europeos».

Pedro Sánchez, en su batalla ideológica y política contra los «tecnoligarcas», ha diseñado un decreto con las mayores restricciones de toda la Unión Europea. El proyecto no ha dejado contento a nadie y suma más de 600 alegaciones de todos los sectores y comunidades autónomas afectadas por los infinitos requisitos que establece, particularmente en lo relativo al excesivo uso de energías renovables que impone. Hasta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha avisado de que las exigencias verdes del Gobierno a los centros de datos pueden cancelar proyectos.

Por todo ello, Miguel López-Valverde cree que, tras las elecciones del 29-N, habrá que actuar con celeridad: «Corremos el riesgo de quedarnos atrás si no tomamos decisiones con rapidez y consensuando planes y estrategias». Asegura que Feijóo «tiene claro» lo que habrá que hacer. El Real Decreto podría provocar reclamaciones millonarias de las empresas afectadas. Otra patata caliente para Feijóo si gobierna tras el 29-N.

Los centros de datos son «el pilar de la economía digital», como recuerda Miguel López-Valverde. Cuenta el consejero que la Comunidad de Madrid alberga el 35% de los centros de España: «El Real Decreto es un agravio y un ataque frontal a Madrid». Por eso, anuncia que la Comunidad denunciará la norma si Sánchez, por razones electoralistas, lo aprueba este mes en Consejo de Ministros y lo lleva a la Diputación Permanente.