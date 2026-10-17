Según la psicología, las personas que hablan con sus perros como si fueran bebés no son infantiles, en realidad tienen una gran sensibilidad y preocupación por su entorno

En numerosas ocasiones sentimos que podemos ser nosotros mismos cuando nos juntamos con personas de nuestro entorno y, en cambio, nos reservamos ante personas que no conocemos tan en profundidad. Esto nos sucede también con nuestras mascotas; así lo confirma la psicología. A veces, dejamos ver una parte que no mostramos al resto.

Un ejemplo de lo anterior se resume en aquellas personas que hablan con voz de bebé a su mascota, mostrando una cierta sensibilidad que influye en su entorno social y natural. Esto facilita la convivencia diaria con el animal y también el vínculo que se establece con el mismo.

¿Cuáles son los rasgos psicológicos más destacados?

Entre los rasgos característicos más destacados se encuentran la empatía y la sensibilidad hacia el entorno. Además, es una manera de garantizar el afecto hacia los animales. Otros factores que influyen en esta conducta serían los siguientes:

La imaginación activa . Hablar con un perro o un gato se realiza de manera inconsciente y la creatividad entra en escena.

. Hablar con un perro o un gato se realiza de manera inconsciente y la creatividad entra en escena. La inteligencia emocional . El sencillo acto de hablar con los animales trabaja las habilidades de la identificación, procesamiento y regulación de los estados afectivos.

. El sencillo acto de hablar con los animales trabaja las habilidades de la identificación, procesamiento y regulación de los estados afectivos. La solidaridad y visión comunitaria . Esto genera un fuerte sentido de comunidad, cooperación y respeto por la vida.

. Esto genera un fuerte sentido de comunidad, cooperación y respeto por la vida. La autenticidad y aceptación . Aquellas personas que hablan con voz de bebé demuestran desinterés por cumplir exigencias o expectativas impuestas por la sociedad.

. Aquellas personas que hablan con voz de bebé demuestran desinterés por cumplir exigencias o expectativas impuestas por la sociedad. La lealtad y el compromiso . Aquí las personas priorizan la compañía duradera y la presencia incondicional.

. Aquí las personas priorizan la compañía duradera y la presencia incondicional. La búsqueda de compañía. La continua necesidad de afecto y presencia compartida se convierte en un espacio de seguridad. En el caso de las personas que hablan con su mascota, se produce un fenómeno donde disminuye la manera efectiva de sensación de aislamiento y fortalece el bienestar subjetivo.

Los beneficios de esta conducta

La psicología asegura que los efectos positivos de este hábito en el equilibrio mental son numerosos. Por ejemplo, reduce los niveles de estrés, ansiedad y potencia la seguridad personal.

Aunque, los animales son capaces de interiorizar y apreciar los tonos de voz y las expresiones corporales. Por lo tanto, las personas que hablan con voz de bebé a sus mascotas muestran un reflejo de sensibilidad, ingenio, creatividad y una forma más favorable de conectar con su entorno favorable.