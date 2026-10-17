Vicente Vallés sobre las elecciones generales: «»La derrota en el Congreso es una muestra más de que un Gobierno no puede gobernar si no tiene mayoría parlamentaria»

Vicente Vallés ha puesto el foco en los apoyos parlamentarios en el Congreso al abordar la posibilidad de que se convoquen elecciones anticipadas. Después del rechazo a los dos decretos de vivienda, el periodista ha examinado los problemas de Pedro Sánchez para sacar adelante sus propuestas y el impacto que este resultado podría tener en el desarrollo de la legislatura.

Durante su intervención, el presentador interpretó lo ocurrido como un reflejo de la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo. «La derrota en el Congreso es una muestra más, aunque especialmente grave, de que un Gobierno no puede gobernar si no tiene mayoría parlamentaria», afirmó.

La opinión de Vicente Vallés sobre las elecciones del 29N

El análisis del periodista tuvo lugar después de que el Congreso rechazara los dos decretos de vivienda presentados por el Ejecutivo. PP, Vox, Junts y UPN votaron en contra de ambos textos, lo que impidió al Gobierno reunir los apoyos suficientes para lograr su convalidación parlamentaria. El resultado evidenció nuevamente los obstáculos para alcanzar acuerdos entre formaciones que mantienen diferencias en cuestiones como el mercado del alquiler y los desahucios.

En esta ocasión, las conversaciones no permitieron reunir la mayoría necesaria para que las medidas salieran adelante en la Cámara Baja. Para Vallés, lo sucedido abre un debate que va más allá de los decretos. Su análisis pone el foco en las dificultades que afronta el Ejecutivo para aplicar su programa político cuando no dispone de los votos suficientes para sacar adelante sus propuestas en el Congreso. «El Gobierno, en sentido estricto, no gobierna porque no puede, pero sí se mantiene en el poder», sostuvo.

Elecciones 29N

Finalmente, el 5 de octubre de 2026, en una declaración institucional sin preguntas desde el Palacio de La Moncloa, Pedro Sánchez anunció la convocatoria de elecciones generales. «Tras informar al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes y convocar elecciones generales, que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo con los plazos que establece la ley», comunicó.

Según la encuesta de Data10 para OKDIARIO, los escándalos que salpican al Gobierno pasarían factura a la izquierda hasta el punto de permitir que PP y Vox alcanzaran la mayoría absoluta. Si las elecciones se celebraran el 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo sería el ganador con 139 diputados. Para formar Gobierno, necesitaría sumar los 64 escaños de Vox, lo que daría lugar a una mayoría de 203 diputados.

En comparación con sondeos anteriores, el PSOE lograría recuperar parte del apoyo perdido por los casos de corrupción. Los socialistas captarían también a numerosos votantes de Sumar, que sufriría un fuerte retroceso electoral y quedaría prácticamente reducido a su mínima expresión, al pasar de los 31 escaños obtenidos en 2023 a apenas 5.

Última encuesta del CIS

El último barómetro del CIS, correspondiente a septiembre, sitúa al PSOE de Pedro Sánchez en primera posición, con una estimación del 31% de los votos, pese a registrar una caída de dos puntos respecto al mes anterior. Por detrás se encuentra el PP de Alberto Núñez Feijóo, que alcanzaría el 25,5% y mejoraría sus resultados en cuatro décimas.

Vox también aumentaría su respaldo, con un 16,6% de los sufragios, 1,3 puntos más que en julio. Por su parte, Sumar continuaría perdiendo apoyos y se quedaría en el 5,7%, cuatro décimas menos que en el anterior sondeo. Podemos, liderado por Irene Montero, subiría 1,2 puntos respecto a julio hasta situarse en el 3,7%.

Entre las formaciones nacionalistas y regionalistas, ERC encabezaría el grupo con un 2,5% de la estimación de voto. Le seguirían EH Bildu, con un 1,3%, mientras que Junts, el BNG y el PNV obtendrían un 0,7% cada uno. Coalición Canaria alcanzaría el 0,2% y UPN se situaría en el 0,1%.

La campaña electoral arrancará a las 00:00 horas del viernes 13 de noviembre, tal y como recoge el real decreto de convocatoria publicado en el BOE, y tendrá una duración de 15 días, hasta el 27 de noviembre.El 23 de diciembre será otra de las fechas clave del calendario electoral, ya que ese día se constituirán oficialmente el Congreso de los Diputados y el Senado. Los diputados y senadores tomarán posesión de sus escaños y procederán a elegir a los integrantes de sus respectivas mesas, así como a sus presidentes. Con estos trámites quedarán constituidas ambas Cámaras y dará comienzo formalmente la nueva legislatura.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), un total de 38.728.356 ciudadanos estarán llamados a las urnas en las elecciones generales del 29 de noviembre. De ellos, 35.958.711 viven en España, mientras que 2.769.645 tienen su residencia en el extranjero. Entre los electores que viven en territorio nacional, 1.615.127 podrán votar por primera vez en unas elecciones generales.