Fue actor de una de las series más famosas de los 2000 y ahora vive en la calle: atraviesa problemas psicológicos y recibe ayuda de la gente para salir adelante

Ser una estrella infantil en la industria audiovisual no garantiza un futuro prometedor en Hollywood. Sí, existen casos de éxito como Christian Bale, Ryan Golsing o Drew Barrymore, pero la figura del juguete roto es real y, si no, que se lo pregunten a Macaulay Culkin o Lindsay Lohan. Aunque estos, en cierta medida, han logrado redirigir sus vidas. No como el caso extremo que traemos hoy. La historia de uno de los actores jóvenes más conocidos en la pequeña pantalla de comienzos de los 2000 que ahora, vive de la ayuda social, adolece de varios problemas de salud mental y adicciones y vive en la calle. Nos referimos a Tylor Chase, el intérprete que dio vida a Martin Qwerly en Manual de supervivencia escolar de Ned, en Nickelodeon.

La carrera de Chase no fue mucho más allá de la serie para adolescentes creada por Scott Fellows. Aquella ficción terminó en 2007, el año en el que participó en la película dirigida y protagonizada por James Franco, Good Time Max (2007), y más tarde, formaría parte del casting de voces del popular videojuego L.A. Noire (2011). Tras ello, desapareció del mapa, ni más series ni más películas. Lo que comenzó como un inicio fulgurante en la meca del cine se difuminó en un instante. Sin embargo, a finales de 2025 volvió a ser noticia y no por ningún proyecto. A través de varios vídeos de TikTok e Instagram se le descubrió viviendo en la más absoluta indigencia de Riverside, buscando en la basura y rechazando cualquier tipo de ayuda.

En su historial médico, se sabe que Chase padece un trastorno bipolar y epilepsia, acumulando por el camino múltiples arrestos menores por hurto y consumo de sustancias.

Tylor Chase, del estrellato a la marginalidad de las calles de California

En los últimos meses, la situación de Chase ha escalado debido a la compleja situación de sus adicciones y recaídas. Daniel Curtis lee; su compañero en la serie (encarnaba a Cookie) intentó apoyarlo pagándole una habitación de hotel para resguardarlo de la calle. Pero entonces, este sufrió uno de sus brotes y destrozó por completo la habitación.

A nivel de salud mental, también fue ingresado de urgencia en varios centros psiquiátricos bajo leyes de retención médica que no lograron una transmisión efectiva del tratamiento a largo plazo.

El caso ha reabierto un fuerte debate internacional sobre la salud mental y la falta de protección de las exestrellas infantiles de Hollywood.

Actualmente, varias organizaciones de apoyo social y creadores de contenido dedicados al rescate de personas en exclusión y riesgo social están intentando encontrarle para ofrecerle una nueva intervención.

La crítica de su compañero de reparto, Devon Werkheiser (‘Ned’ en la serie)

Devon Werkheiser criticó al principio que la gente lo filmase para obtener visitas en las redes sociales. Aunque después rectificó, esperando que esa exposición pública sirviese para que alguien con los recursos y el conocimiento profesional adecuado pudiese intervenir y encaminarlo a una nueva vida.

Desde los vídeos se han producido varias campañas de recaudación. Pero su madre ha intervenido asegurando que su hijo no necesita que le dinero en efectivo y que él no es capaz de administrar nada debido a su estado de salud mental.