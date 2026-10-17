Rafa Jódar – Medvedev, en directo hoy: dónde ver, y marcador online edl partido de semifinales del Masters 1000 de Shanghái 2026 en tiempo real

¡Buenos días! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de semifinales del Masters 1.000 de Shanghái entre Rafa Jódar y Daniil Medvedev. El tenista español sueña con disputar la primera final de Masters 1.000 de su carrera. Para ello tendrá que derrotar al tenista ruso en las semifinales del torneo.

Jódar viene de lograr una gran victoria frente a Casper Ruud, remontando tras perder el primer set. Se repuso a sus problemas para acabar ganando el segundo set y forzar el tercero y definitivo. Finalmente, el tenista madrileño se impuso por 6-3, con doble break, en la manga decisiva para meterse en su segunda semifinal de Masters 1.000 tras hacerlo también en Canadá.

Con esta victoria, el número 13 del mundo se coloca noveno en la race y jugaría las ATP Finals de Turín a final de año, ya que Sinner no volverá a jugar en lo que resta de 2026. Enfrente tendrá a un Medvedev que viene de doblegar al estadounidense Tommy Paul en tres sets. Será la primera vez que estos dos tenistas se enfrenten entre sí.

Horario y dónde ver el Jódar – Medvedev

La ATP ha informado el orden de juego, por lo que este duelo entre Rafa Jódar y Daniil Medvedev ha sido fijado en el horario de las 13:00 horas, una menos en las Islas Canarias, justo después del choque entre Davidovich y Zverev. El de Leganés y el ruso nunca se han enfrentado, por lo que estamos hablando de un duelo inédito.