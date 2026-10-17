Rafa Jódar – Medvedev, en directo hoy: dónde ver, y marcador online edl partido de semifinales del Masters 1000 de Shanghái 2026 en tiempo real
Sigue en vivo y en directo todo lo que suceda en el duelo entre Jódar y Medvedev
Rafa Jódar llama a la puerta de la historia
¡Buenos días! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de semifinales del Masters 1.000 de Shanghái entre Rafa Jódar y Daniil Medvedev. El tenista español sueña con disputar la primera final de Masters 1.000 de su carrera. Para ello tendrá que derrotar al tenista ruso en las semifinales del torneo.
Jódar viene de lograr una gran victoria frente a Casper Ruud, remontando tras perder el primer set. Se repuso a sus problemas para acabar ganando el segundo set y forzar el tercero y definitivo. Finalmente, el tenista madrileño se impuso por 6-3, con doble break, en la manga decisiva para meterse en su segunda semifinal de Masters 1.000 tras hacerlo también en Canadá.
Con esta victoria, el número 13 del mundo se coloca noveno en la race y jugaría las ATP Finals de Turín a final de año, ya que Sinner no volverá a jugar en lo que resta de 2026. Enfrente tendrá a un Medvedev que viene de doblegar al estadounidense Tommy Paul en tres sets. Será la primera vez que estos dos tenistas se enfrenten entre sí.
Horario y dónde ver el Jódar – Medvedev
La ATP ha informado el orden de juego, por lo que este duelo entre Rafa Jódar y Daniil Medvedev ha sido fijado en el horario de las 13:00 horas, una menos en las Islas Canarias, justo después del choque entre Davidovich y Zverev. El de Leganés y el ruso nunca se han enfrentado, por lo que estamos hablando de un duelo inédito.
(1-1)
Medvedev avanza al servicio
El número cinco del ranking se impone sin sufrimiento en su primer turno de servicio. Turno ahora para Jódar, que espera resolverlo con menos complicaciones que en el inicio.
(1-0)
Jódar se lleva un primer juego maratoniano
Rafa Jódar se impone en un primer juego del partido que se fue hasta los 13 minutos de duración. Medvedev forzó el deuce hasta en ocho ocasiones, pero el español se mantuvo sereno al saque y no concedió ninguna bola de rotura.
Calientan ambos jugadores en pista
Rafa Jódar y Daniil Medvedev ya calientan sobre la pista central del Masters 1000 de Shanghái. El español comenzará sirviendo en la segunda semifinal.
Shanghái, territorio inexplorado para España
La clasificación de Alejandro Davidovich a la final del Masters 1000 de Shanghái provoca que, si Jódar logra imponerse a Medvedev, tengamos una final española en el torneo. Un duelo que sería histórico para el tenis español, ya que se daría en el único Masters 1000 sin presencia de nuestros jugadores en el palmarés.
Davidovich ya espera en la final
Rafa Jódar y Daniil Medvedev ya conocen su posible rival en la final de mañana. Alejandro Davidovich se ha impuesto en tres sets (7-5, 4-6 y 3-6) al futuro número 1 Alexander Zverev para soñar con su tercer título, su primer Masters 1000, y meterse en la lucha por las ATP Finals.
Jódar ante un sueño
El madrileño se medirá a Daniil Medvedev en busca de un sueño, llegar a su primera final de Masters 1.000. Lo rozó en Canadá, donde cayó con Nakashima en semifinales, y ahora repite ronda en Shanghái, con la esperanza de conseguirlo esta vez. Su partido está programado para las 13:00 horas, pero no empezará hasta que acabe la otra semifinal entre Davidovich y Zverev.
(2-1)
Jódar mantiene el saque
El tenista de Leganés supera por la vía rápida su segundo juego al saque. Comienza a carburar la derecha de Rafa Jódar en un partido que se va a decidir en los intercambios desde el fondo.