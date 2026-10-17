Inconmensurable Davidovich: apaga la catapulta de Zverev y se mete en la final de Shanghái

«Respira, va». Le dice Clavet a un Davidovich que, después de haber conseguido lo más difícil, que era quebrar la catapulta que tiene Zverev por saque, debía cerrar el partido. El vértigo de la victoria. Que le pregunten a Davidovich precisamente por ello, lo ha sufrido a lo largo de su carrera. Aunque eso era para la versión beta del nuevo Davidovich. Ahora es un tenista que gana a sus fantasmas y mantiene su esencia guerrera. Fue un martillo para insistir y terminar desquiciando (5-7, 6-4, 6-3) a Zverev, el inminente nuevo número uno del mundo, y alcanzar la final del Masters 1000 de Shanghái. Palabras mayores.

«Ganar a Zverev, tal y como estaba sacando y jugando y que va a ser número uno… Es la mejor victoria de mi carrera. La final es muy bonita, pero ganar hoy a un jugador tan alto y que es el que mejor está jugando en el circuito me da mucha confianza. Tengo muchas ganas de seguir. Quiero seguir disfrutando, me da igual si es primera ronda, tercera o final. Ha sido clave haber conseguido el break tan pronto en el tercer set, eso me ha calmado mucho. Físicamente me he visto mejor», dijo el español.