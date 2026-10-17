Cómo va Alejandro Davidovich – Zverev, en directo: resultado y marcador online de la semifinal de Shanghái 2026 en tiempo real
Sigue en vivo y en directo el partido de semifinales del Masters 1.000 de Shanghái entre Davidovich y Zverev
Davidovich se planta en semifinales del Masters de Shanghái en 19 minutos
¡Buenos días! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de semifinales del Masters 1.000 de Shanghái entre Alejandro Davidovich Fokina y Alexander Zverev, número uno del mundo. El tenista español sueña con disputar la segunda final de Masters 1.000 de su carrera, pero no será fácil, ya que enfrente tendrá al campeón de Roland Garros y US Open y finalista de Wimbledon.
Davidovich se ha metido en esta ronda después de que su rival en cuartos, el francés Arthur Géa, se tuviera que retirar por unas molestias que arrastraba desde el inicio del día en Shanghái. Por el camino ha conseguido grandes triunfos, como el de dieciseisavos ante Tiafoe, ganando por 8-6 en el tie-break del tercer set. Mismo desenlace tuvo su duelo de octavos frente al polaco Hurkacz, pero esta vez fue con remontada tras perder el primer set.
Ahora, Davidovich se mide a Zverev, el número uno del mundo. Será el octavo enfrentamiento entre ambos. El balance es de seis a uno favorable al alemán. La única victoria del español fue en 2023 en el Masters 1.000 de Canadá, una pista muy similar a esta.
Horario y dónde ver el Davidovich – Zverev
La ATP ha fijado el arranque de este partido entre Alejandro Davidovich Fokina y Alexander Zverev para las 10:30 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que no habrá que pegarse los madrugones que sí han sido necesarios durante el campeonato.
(5-7, 3-3)
Zverev sigue inabordable
No puede Davidovich, no encuentra caminos cuando le toca restar. Zverev sube a la red en cuanto puede, no quiere saber nada del juego de fondo de pista. Sufre ahí. Debe aprovecharlo el español.
(5-7, 3-2)
Davidovich sigue insistiendo
Nuevo juego al servicio para el español, nuevo juegos en blanco. Zverev ni ha gastado esfuerzos ahora. Juego y a seguir, que romper al resto.
(5-7, 2-2)
Davidovich se queda en la orilla
Debe ser desesperante. Davidovich logró fabricarse su primera bola de break del partido, pero el alemán lo solventó con un saque a 222 km/h. Un misil. Supo rehacerse el español para volver a tener otra bola de break con un gran passing, pero falló la dejada y se le escapó el juego posteriormente.
(5-7, 2-1)
Davidovich enfada a Zverev
Ahora es el español el que gana su servicio y el alemán el que exterioriza su malestar. Veamos a ver si sufre una mala pasada al saque, es la única esperanza de Davidovich.
(5-7, 1-1)
Zverev es una catapulta
Décimo saque directo para desquiciar a Davidovich y no perder distancia. Zverev tiene claro el plan. Saque y a vivir. Ni quiere más, ni tiene más. El alemán solo ha jugado siete puntos al segundo saque en lo que va de partido
(5-7, 1-0)
Davidovich resetea
Juego en blanco de Davidovich que deja atrás la desconexión sufrida en el desenlace del primer set. Nuevo juego en blanco al servicio. Ha dejado Zverev un gesto de molestia cuando Davidovich obliga a su desplazamiento a derechas. Por ahí debe incidir el español.
(5-7)
¡Set para Zverev!
Primer set para Zverev, que lo gana abrazado al servicio. Le cuesta moverse y Davidovich lo aprovechó por momentos, pero se desconectó en su último servicio y perdió su servicio. Zverev se apunta un set a lo campeón, gestionando esfuerzos y maximizando fortalezas. Toca reseteo para el español.
(5-6)
¡Break de Zverev!
Break del alemán o autobreak de Davidovich. Qué juego. Ha sido un disparo en el pie. Ha cometido dobles faltas, mal posicionamiento y Zverev lo aprovechó. Le cuesta moverse, pero hizo lo justo en el momento adecuado para meter el passing. Zverev saca para ganar el set.
(5-5)
Inabordable Zverev
No encuentra Davidovich la manera de quebrar al alemán, que está plenamente aferrado a su saque. Davidovich se precipitó en algunos puntos y Zverev sacó de maravilla en los otros.
(5-4)
Davidovich resta para set
Nueva oportunidad de break para el español después de trabajarse su servicio a la perfección. Se ha dado cuenta de que a Zverev le está costando moverse, sufre en los desplazamientos porque no está bien del todo físicamente. Davidovich lo ha atraído a la red y culminado con la volea. Resta ahora para ganar el set.
(4-4)
Zverev sale del lío
Confía el alemán en su servicio. Llegó a ponerse 40-0 arriba, pero dos errores no forzados dieron tensión al juego que finalmente solventó con un ace. Complicado hacerle daño al resto.
(4-3)
Davidovich acelera
Se va lejos el resto de Zverev y el español vuelve a apuntarse su servicio en blanco. Buen saque del español; insuficiente resto de Zverev. Bien Davidovich, que ha ganado la mayoría de puntos al primer servicio.
(3-3)
A Zverev le cuesta, pero tampoco cede
Sin oportunidad para Davidovich al resto. Muy solvente ahora Zverev, especialmente con primeros, pero sufre con el juego de fondo. Por ahí debe incidir el español. No pierde terreno Zverev.
(3-2)
Davidovich, show y ventaja
No le hace falta entrar al cuerpo a cuerpo, su servicio está siendo suficiente y, cuando no alcanza, saca muñeca. Tremendo globo le ha hecho a un tallo de 1,98 metros. Se gusta el español.
(2-2)
Zverev evita problemas con su saque
Se equivoca Davidovich queriendo acabar pronto los juegos. Necesita mover a Zverev y probar. Gana sensaciones cuando el punto se alarga. Lo necesita Davidovich. Se adjudica ahora el alemán su servicio, que vuelve a sacarle de un lío.
(2-1)
El saque impulsa a Davidovich
Hasta que llegue el tenis, servicio y más servicio para el español. Por ahí está haciendo daño al alemán. Juego en blanco para él y cada vez con mejor sensación. A Zverev también le está costando entrar en el partido.
(1-1)
Zverev se beneficia de Davidovich
Demasiados errores de Davidovich en este inicio de partido. Muy sencillo para Zverev, cuyo comienzo está siendo el deseado. Necesita el español un peloteo largo para ir ganando sensaciones.
(1-0)
Davidovich evita problemas de inicio
Comenzó bien el español con un ace al que Zverev solo pudo acompañar con la mirada. Sin embargo, los errores condenaron y llevaron el juego al deuce, donde el alemán erró y Davidovich se adjudicó su primer servicio.
Zverev choca con el sueño español en Shanghái
El alemán es el primero de los dos últimos escollos para ver en Shanghái una final entre tenistas españoles. Se enfrenta a Davidovich, mientras que por el otro lado Jódar se enfrenta a Medvedev en la segunda semifinal. Podría darse una final española en un torneo que nunca ha alzado el título en Shangái.
Zverev y Davidovich ya están sobre la pista
Aparecen ambos tenistas en la central de Shanghái y comienzan el protocolo previo al partido. Sorteo que se adjudica Zverev y decide restar. Últimos peloteos y en cinco minutos arrancará la primera semifinal.
Zverev, el número uno sin oposición
El alemán, pase lo que pase de aquí a final de temporada, cerrará el año como número uno del mundo. Las lesiones de Alcaraz y Sinner le han dejado el camino despejado hacia lo alto del ranking. Será su primera vez como jerarca del tenis. Cabe recordar que esta temporada ha conquistado dos Grand Slams.
La temporada de Davidovich apunta a Bolonia
El español se ha quitado todo peso de encima este año. Se le había resistido conseguir un título y este año suma dos, en Mallorca y Chengdu. Además, su buen rendimiento llama a la puerta del seleccionador español David Ferrer de cara a las Finales de la Copa Davis Bolonia.
Davidovich busca la final en Shanghái
Davidovich sueña con la final en el Masters 1.000 de Shanghái. Pero delante tendrá al número uno del mundo, que viene de ganar con comodidad a De Miñaur en cuartos de final. Es el mejor resultado del español en este torneo, pero quiere más.
(5-7, 4-3)
Davidovich no se desconecta
Sería fácil dejar que la frustración se llevara por delante todo el trabajo hecho, pero no le toca hoy a Davidovich, que también está teniendo un gran rendimiento al saque. Restará para buscar el ansiado break.