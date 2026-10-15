Davidovich se planta en semifinales en el Masters de Shanghái en 19 minutos

Alejandro Davidovich estará en las semifinales del Masters 1000 de Shanghái después de lograr la victoria en el partido de cuartos de final en apenas 19 minutos tras la retirada de Arthur Gea. El tenista español luchará por un puesto en la final contra el ganador del otro partido de cuartos, que enfrentará a Zverev y De Miñaur. Rafa Jódar se enfrentará a Casper Ruud en otro partido de cuartos de final del torneo que se disputará este viernes en horario por determinar.

Alejandro Davidovich ya está en sus primeras semifinales del Masters 1000 de Shanghái y además ha tenido que emplearse poco después de ver cómo su rival, el francés Arthur Gea, se retiraba por molestias musculares después de perder sus dos primeros saques. A los 20 minutos, el número 56 del mundo ha levantado la mano y se ha ido al banquillo en un primer set en el que el tenista español dominaba 4-1 después de haber hecho dos breaks.

«Ha jugado muy bien estas semanas, ha hecho una gran gira por China. Sabía que tenía confianza, pero nunca se sabe. No sabía que tenía problemas físicos. He jugado bien y estaba listo para otra batalla», ha afirmado Davidovich a pie de pista, donde también ha dejado claro que: «Quería jugar, sentir cómo se ha recuperado mi cuerpo tras tres tie-breaks. Lo siento por él. Es un buen tipo. Pero estoy contento por jugar las semifinales. He puesto todo de mi parte para presionarle. Estoy contento por todo el trabajo con mi equipo, que está dando resultados».

Contra Zverev o De Miñaur

Ahora Alejandro Davidovich ya espera a Zverev o De Miñaur en las semifinales del Masters 1000 de Shanghái, donde también quiere estar Rafa Jodár, que disputará su partido de cuartos de final contra Casper Rudd. Medvedev o Paul serían sus rivales en unas hipotéticas semifinales de un torneo que se disputará hasta este domingo, cuando se jugará la final del penúltimo Masters 1000 de la temporada.