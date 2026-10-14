Cuándo es el Rafa Jódar – Casper Ruud: a qué hora empieza y dónde ver por televisión gratis en directo los cuartos del Masters 1000 de Shanghái 2026

Rafa Jódar está un pasito más cerca de conquistar el Masters 1000 de Shanghái 2026, pero ahora le toca medirse a un Casper Ruud al que nunca se ha enfrentado en su todavía corta carrera deportiva. Lo cierto es que los amantes del tenis van a poder disfrutar de un auténtico partidazo para ver si el madrileño es capaz de superar al noruego y avanzar así a las semifinales. A continuación te detallamos la fecha, el horario y dónde ver por televisión en directo este encuentro.

Cuándo es el Rafa Jódar – Casper Ruud: horario del partido del Masters 1000 de Shanghái 2026

Rafa Jódar ya se ha plantado en los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái 2026 y tendrá que hacer frente a uno de los partidos más complicados que ha tenido hasta el momento en China, ya que se verá las caras con el noruego Casper Ruud. Por ahora el madrileño ha rendido bastante bien, ya que en segunda ronda se cargó al argentino Thiago Agustín Tirante (4-6, 6-2 y 6-3), posteriormente a Jiri Lehecka por 4-6, 7-6 y 6-4 y en los octavos a Botic van de Zandschulp por 6-7, 6-4 y 6-2.

A nadie se le escapa que durante este año Rafa Jódar se ha consagrado como una de las grandes promesas, tanto del tenis español como mundial. Consiguió conquistar el ATP 250 de Marruecos y aportó su granito de arena a la victoria de Europa en la Laver Cup hace unos días. Ahora sueña con ganar su primer Masters 1000 y obviamente, viéndose en esta ronda, es imposible que no confíe en poder coronarse en Shanghái, un torneo que no ha conseguido ganar ningún español.

La organización del torneo chino programó el Rafa Jódar – Casper Ruud correspondiente a los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái 2026 para este viernes 16 de octubre. La ATP todavía no ha desvelado el orden de juego, por lo que se desconoce el horario en el que empezará este choque, aunque todo hace indicar que habrá que madrugar para verlo. Estos dos tenistas todavía no se han enfrentado en el circuito, por lo que al ser un choque inédito le da más emoción.

Dónde ver el Rafa Jódar – Casper Ruud en el Masters 1000 de Shanghái 2026 en directo gratis y por TV

Movistar+ es el medio de comunicación que tiene en su haber los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes choques que se jueguen en el torneo chino. El Rafa Jódar – Casper Ruud que corresponde a los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de esta plataforma, pero no se verá gratis ni en abierto por la TV. Los clientes de este operador podrán descargarse su aplicación en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs y así no perderse en streaming y en vivo online lo que ocurra en el partido del de Leganés. La app de pago Tennis TV también es otra opción, ya que tiene los derechos de los torneos de la ATP, menos de los cuatro Grand Slam.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda en esta competición que es el Masters 1000 de Shanghái 2026, donde estamos prestando especial atención a los tenistas españoles. De hecho, Alejandro Davidovich juega este jueves 15 de octubre a las 8:30 horas, una menos en las Islas Canarias, frente a Arthur Géa. Cuando termine el Rafa Jódar – Casper Ruud publicaremos la crónica del duelo de los cuartos de final y también compartiremos con nuestros lectores las reacciones que nos lleguen desde el continente asiático.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Casper Ruud del Masters 1000 de Shanghái 2026

Por último, todos los seguidores del tenista madrileño que no puedan ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming este partidazo Rafa Jódar – Casper Ruud de los cuartos de final deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE podrían conectar con China para narrar lo que esté sucediendo en el Masters 1000 de Shanghái 2026.