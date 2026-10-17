Iker (23 años) vive aislado en una finca en mitad del bosque: «Llevo 2 años sin pagar una sola factura, me alimento de la carne y la leche de mis animales»

Iker tenía 21 años cuando decidió dejar atrás la ciudad y probar una forma de vida muy distinta.

Ahora, con 23, vive en una finca aislada en mitad del bosque, donde produce su propia electricidad, gestiona el abastecimiento de agua y obtiene buena parte de sus alimentos de los animales que cría. Su objetivo es ganar independencia y reducir los gastos que condicionan la vida cotidiana.

Cómo ha conseguido Iker vivir en el medio de la naturaleza sin pagar facturas

El joven empezó a cuestionarse el modelo de vida urbano, marcado por las jornadas laborales, el consumo y los gastos mensuales. En lugar de seguir ese camino, apostó por la autosuficiencia rural, una alternativa que exige invertir tiempo y esfuerzo en cubrir necesidades que habitualmente resuelven empresas y servicios externos.

Para disponer de electricidad, instaló placas solares con las que abastece su vivienda. Este sistema le permite generar energía sin depender de una compañía eléctrica para el suministro habitual. La instalación, eso sí, necesita equipos adecuados y un mantenimiento periódico para garantizar su funcionamiento.

El agua también forma parte de su plan de independencia. Iker dispone de un pozo propio, aunque tuvo que modificar la manera de almacenar el recurso después de comprobar que la suciedad obstruía los filtros con demasiada frecuencia.

Su solución consiste en filtrar el agua y guardarla en depósitos de 1.000 litros protegidos con fundas especiales. También utiliza cubiertas aislantes en las mangueras para mantener el agua más fresca durante el verano.

Cómo produce sus propios alimentos y cuida a sus animales

La alimentación es otro de los pilares de la vida de Iker. En su finca cría distintas especies para autoconsumo y aprovecha los productos que obtiene de ellas. Entre sus animales hay gallinas, pollos, patos y ganado del que consigue carne y leche.

Uno de los elementos más llamativos de su finca es un gallinero móvil que desplaza por el terreno. Este sistema permite que las aves aprovechen distintas zonas de la finca y contribuyan a fertilizar el suelo.

Por otra parte, busca reducir el consumo de cereales mediante un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, aunque la alimentación de los animales necesita planificación.

Los huevos forman parte de su dieta habitual. Además, cría cerdos y cabritos para obtener carne fresca y elaborar embutidos. De esta manera, organiza buena parte de su alimentación a partir de la producción de la propia finca.

Las cabras le proporcionan leche, que ordeña a diario con ayuda de una mesa de madera construida por él mismo. A partir de esta materia prima prepara productos como queso, mantequilla, yogur y kéfir. Para elaborar queso, utiliza cuajo y moldes que permiten escurrir el suero antes de añadir sal.

La producción doméstica exige conocimientos específicos, especialmente en la conservación de los alimentos y la higiene durante su elaboración. En el caso de la leche cruda, es importante extremar las precauciones sanitarias para reducir los riesgos asociados a microorganismos patógenos.

Qué hay detrás de la vida sin facturas de Iker

En una entrevista difundida en el canal de YouTube de Arnau Serrado, el joven explica cómo organiza su día a día y qué busca con este cambio de vida. La reducción de los gastos recurrentes constituye una de sus principales motivaciones: al producir energía y alimentos, disminuye su dependencia de determinados servicios y compras habituales.

Sin embargo, vivir sin algunas facturas no significa que desaparezcan todos los costes. Los animales necesitan cuidados, las instalaciones necesitan mantenimiento y la producción propia implica dedicar muchas horas a tareas cotidianas.

La autosuficiencia también depende de factores como el clima, la disponibilidad de agua y los recursos económicos para afrontar imprevistos.