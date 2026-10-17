Llevamos años cambiando las sábanas cada semana, pero es más importante cómo se lavan según expertos en higiene y limpieza

Parece una ley no escrita la que aplicamos cuando lavamos las sábanas una vez por semana, para no sobrecalentar la lavadora. Aunque esta periodicidad no esté avalada por ningún estudio, lo importante, en este caso, es el cómo y a qué temperatura debemos lavar nuestra ropa de cama para garantizar una correcta higiene de la misma.

La fórmula perfecta para lavar tus sábanas

Para lavar tus sábanas de manera idónea, la clave está en la temperatura. Según el estudio de la American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAII), lavar las sábanas a 60 ºC elimina el 100% de los ácaros. Programas de aclarado y el uso de detergente, además, aseguran la retirada de los restos orgánicos de nuestras sábanas.

Para complementar el lavado, Valentín Naranjo, experto en calidad del aire, sostiene en sus redes sociales que debemos ventilar la habitación por 30 minutos para que el colchón y la sábana respiren mejor. Así evitamos una mayor acumulación de gérmenes y microorganismos no deseados.

No todo se queda entre las sábanas

¡Ojo! Debemos también prestar especial atención a nuestras almohadas. Según una investigación publicada en la revista Allergy, donde se analizaron 10 almohadas usadas, se encontraron de 4 a 16 especies de hongos en cada una. Entre los analizados se encontró el denominado Aspergillus fumigatus. No obstante, el estudio no reveló que dormir rodeado de estos hongos fuera nocivo, pero remarcaba la importancia de lavar la ropa de cama con cierta frecuencia.

Y si tenemos mascotas en casa, los expertos nos recomiendan lavar con más frecuencia nuestras sábanas, haciendo hincapié en eso que comentábamos al principio: la temperatura. A mayor temperatura, soportable por nuestra ropa de cama, mayor efectividad a la hora de eliminar los microorganismos no deseados.