Cantantes internacionales como Bruce Springsteen pueden hablar mucho de España, pero pocos lograron representarla tan bien como Manolo Escobar. Por eso alegra darse cuenta de que él era plenamente consciente de ello.

Y es que el cantante resumió su relación con el público nacional con una frase que mezcla modestia y orgullo: «Muchos cantan mejor que yo, pero soy el más querido».

Quizás otros tenían mejor voz, pero el cariño de quienes lo escuchaban era más grande. Hoy en día ese legado se nota: da igual la verbena o la celebración, Manolo Escobar va a sonar.

La modesta frase de Manolo Escobar sobre su relación con el público español

«Muchos cantan mejor que yo, pero soy el más querido» es una mezcla de puro Manolo Escobar. Por una parte, es pura humildad y por otra logra ser un símbolo de confianza.

Escobar reconocía el talento ajeno sin quitarse mérito porque sabía que había conseguido algo difícil de explicar atendiendo únicamente a la técnica.

Una voz te puede impresionar por la potencia, la afinación o la técnica, pero de nada sirve si el cantante no transmite algo especial. Y ya sea por su actitud o por las letras, Escobar lo lograba.

Manolo Escobar sabía qué lugar tenía y sabía que tenía canciones míticas. Por ejemplo, el Que viva España sigue acompañando casi cualquier celebración deportiva y en el Mundial de 2026 lo vimos.

Por qué Manolo Escobar fue un cantante tan querido en España

Nacido en Las Norias de Daza, Almería, en 1931, Manolo Escobar emigró de adolescente a Barcelona. Trabajó antes de dedicarse plenamente a la música y comenzó a abrirse camino junto a sus hermanos.

Aquel proyecto familiar acabaría dando paso a una carrera que también encontró en el cine una vía para llegar al gran público. El repertorio también explica buena parte de esa popularidad.

El Porompompero, Mi carro o Que viva España tienen estribillos reconocibles y una invitación casi inmediata a cantar. Son canciones que funcionan en compañía, donde importa tanto quien lleva la melodía como quienes se suman desde una mesa o una pista de baile.

Pero para mantenerse tanto tiempo en primera plana, lo fundamental fue su imagen pública: la sonrisa, el trato campechano y una manera de presentarse que conquistaba a todos.

Los otros cantantes españoles que compartieron escena con Escobar

Escobar formó parte de una época especialmente fértil para la canción española. Antonio Molina, Rafael Farina y Juanito Valderrama son nombres imprescindibles para recorrer aquel panorama, aunque cada uno tuviera su propia trayectoria.

Sus carreras convivieron con la de Escobar y contribuyeron a llevar la copla y la canción popular a públicos muy amplios.

Molina destacaba por una voz inmediatamente reconocible; Farina, por la intensidad de su interpretación; Valderrama, por su manera de contar y dar sentimiento a las letras.

Aunque no se mantuvieron durante tantos años como Escobar, escucharlos permite apreciar cuánto espacio había para personalidades distintas dentro de un repertorio que a veces se recuerda como si fuera uniforme. Eso sí, Escobar tenía claro que el cariño del público siempre estuvo de su parte.