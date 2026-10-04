Elvis Presley, cantante de rock: «Nunca te doblegues al primer fracaso ni al primer comentario, porque más que te derrumben un sueño, te los derrumbas tú mismo”

Elvis Presley subió al escenario del Ryman Auditorium el 2 de octubre de 1954 para su única presentación en el Grand Ole Opry, el programa radial de música country más influyente de Estados Unidos. Junto al guitarrista Scotty Moore y el bajista Bill Black, tocó una versión acelerada de Blue Moon of Kentucky, muy distinta a la original, ante un público que no conocía ese estilo.

La recepción del público, para sorpresa de todos, fue muy tibia. Al terminar, el gerente del recinto, Jim Denny, le aconsejó volver a Memphis y retomar su trabajo como camionero.

Presley no le hizo caso y, dos semanas después, el 16 de octubre, debutó en el programa radial Louisiana Hayride, donde se convirtió en un artista habitual.

Lo que significó para Elvis Presley no rendirse tras el primer fracaso

Elvis Presley convirtió ese rechazo en el punto de partida de su carrera. En lugar de resignarse al comentario de Jim Denny, insistió con las presentaciones en vivo hasta convertirse en una de las figuras más conocidas de la música estadounidense.

Sin embargo, la versión exacta de ese comentario es discutida. Jim Denny lo negó después y le confesó al productor Sam Phillips, dueño del estudio Sun, que el joven cantante «no estaba mal».

Según Biography, Scotty Moore aclaró que no presenció el comentario, aunque Presley y Bill Black se lo contaron después y coincidió en que le había dolido.

«Nunca te doblegues al primer fracaso, ni al primer comentario que te hagan… porque más que te derrumben un sueño, te los derrumbas tú mismo», dijo Elvis Presley según portales especializados en citas. Algunos, incluso, registran una variante de la misma reflexión, con un cierre distinto sobre el fracaso y los sueños propios.

¿Por qué la resiliencia de Elvis Presley frente al fracaso se explica con su propia historia?

Antes de subir a un escenario, Presley trabajaba como camionero de reparto para la empresa Crown Electric, en Memphis, según recoge el sitio oficial de los premios Grammy. El consejo de Jim Denny de volver a ese oficio apuntaba, sin saberlo, a un trabajo que Presley ya conocía de primera mano.

En el Louisiana Hayride, Presley cobraba 18 dólares por actuación al principio, una cifra que subió hasta 200 dólares a medida que crecía su popularidad en el programa.

Dos años después de la presentación en el Grand Ole Opry, en 1956, alcanzó su primer número uno con Heartbreak Hotel, el primero de dieciocho sencillos que llegaron a esa posición a lo largo de su carrera.

Lo que pasó apenas un año después de que Elvis Presley ignorara el consejo de Jim Denny

Trece meses después de esa noche en el Grand Ole Opry, la apuesta de Presley por seguir cantando tuvo una repercusión icónica. Según recoge el sitio oficial de Sun Records, el sello que lo había lanzado, RCA Victor compró su contrato el 20 de noviembre de 1955 por 40.000 dólares, más un bono de 5.000 dólares para el propio cantante.

La cifra, la más alta pagada hasta entonces por el contrato de un cantante, incluyó los cinco sencillos que Presley había grabado en Sun y el material inédito que todavía no se había publicado. La negoció Tom Parker, representante del cantante desde 1955, y marcó el paso de Presley de figura regional del sur de Estados Unidos a estrella nacional.