José María Manso: «Gran parte de la inmigración irregular que se queda en las Islas son delincuentes»

La inmigración irregular en Baleares, los antecedentes policiales, los procedimientos judiciales y las dificultades para ejecutar expulsiones son algunos de los asuntos que aborda José María Manso, ex inspector jefe de Extranjería. En esta entrevista, expone su experiencia profesional con personas llegadas en patera a las Islas, cuestiona la eficacia del sistema judicial y analiza los obstáculos administrativos y legales que, según explica, dificultan las devoluciones a los países de origen.

PREGUNTA.- ¿Mantiene que gran parte de la inmigración irregular que se queda en Baleares son delincuentes?

RESPUESTA.- Sí, lo mantengo. Me consta últimamente que los personajes que están entrando tienen toda la parafernalia de ser delincuentes en sus países de origen. Como anécdota, hemos tenido gente que llevaba 24 horas en Baleares, en Mallorca en concreto, recién bajados de la patera, que tras darles protección fueron detenidos en menos de 24 horas por robos con violencia.

P.- ¿Por qué jóvenes recién salidos del sistema de menores acumulan decenas de antecedentes sin pisar la cárcel?

R.- Los compañeros de seguridad ciudadana nos decían que hay algunos ex menas que con 20 años tienen 40 antecedentes y no entran en prisión. Entenderlo es fácil: los delitos que cometen inicialmente son hurtos. Por hurtos no va nadie a la cárcel, se ponga como se ponga, sea argelino, español o alemán, porque la ley no recoge ese tipo de castigo para el delito de hurto. Pueden ser detenidos 40 veces y eso significa que han cometido unos 200 delitos. Además, al cumplir los 18 años, todos los antecedentes que tenían siendo menores ya no valen.

P.- ¿Qué diferencia hay entre los antecedentes policiales y las condenas de los tribunales?

R.-. La diferencia es que los procedimientos judiciales son bastante largos, mientras que la detención se produce en el punto. Mientras se sustancia el procedimiento judicial, pasan meses, y cuando el juzgado condena, las condenas son de aquella manera. El sistema está fallando porque los procedimientos son muy largos y no se puede meter a la gente en la cárcel por esos delitos.

P.- ¿Qué cambio radical se produjo en las devoluciones de pateras hacia Argelia?

R.-. Hasta hace unos años, el 99 % de los argelinos que llegaban en patera a Baleares eran devueltos a Argelia. Sabían que venían con el riesgo de ser devueltos. Pero llegó el Gobierno de Pedro Sánchez y esto se acabó; ninguna patera desde entonces ha sido devuelta a su lugar de procedencia, ni en Baleares ni en Murcia, Alicante o Almería.

P.- ¿Qué ocurre hoy en día con el expediente de un inmigrante al que no se le puede expulsar?

R.- Al no llevar documentación, se inicia un procedimiento que en la práctica termina simplemente en darle papeles. No se le va a expulsar ni a meter en ningún centro, y se le asigna el nombre que él diga. Además, expulsar a alguien es muy complicado porque requiere que el país de origen acepte la devolución; si el país de origen dice por escrito que no acepta a esa persona, por mucho que un juez lo ordene, no se le puede expulsar.