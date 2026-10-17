Farah ha cumplido 88 años

Farah, la viuda del último Shah de Irán, ex emperatriz y amiga inolvidable, acaba de cumplir 88 años, este pasado miércoles, en espléndida plenitud física y mental. Un hito hermoso y muy especial. ¡Felicidades de corazón! Cumplirlos es un proceso cronológico de añadir un año más a nuestras vidas y también la oportunidad para reflexionar sobre la trayectoria personal y la madurez.

Quién iba a decirle a aquella joven de 19 años, estudiante de arquitectura, que aquel día, precisamente aquel día, en la primavera de 1958, se encontraría en la embajada iraní francesa con quien sería el hombre de su vida, el príncipe de sus sueños y también quien le acarrearía la mayor de las desgracias ni siquiera imaginadas. Quién iba a decirme, periodista cubriendo los acontecimientos más importantes de sus vidas, desde su boda (21 diciembre 1959) a aquellos fastos de la coronación del Shah y Farah (26 octubre 1967), donde todo un pueblo les aclamaba, entrevistas, la todavía más fastuosa celebración del 2.500 aniversario de la fundación del imperio persa (octubre 1971), etc., que aquello duraría… lo que duró, teniendo que abandonar el país el 16 enero 1979 deprisa y corriendo porque hubo un gran riesgo de perder sus vidas. Allí las dejaron junto con sus recuerdos, sus vivencias, emprendiendo un camino duro, lleno de decepciones, encontrándose con que aquellos que pensaban eran sus amigos, no lo eran tal, y con un Shah enfermo que, como me dijo Farah, buscaban un lugar no para vivir, sino para morir. ¡88 años!

Una vida marcada por varias desgracias, como la muerte de su esposo, el Shah, y la de dos de sus hijos debido a suicidios por la droga y la depresión. Leila Pahlavi fue encontrada sin vida en junio de 2001 a los 31 años en un hotel de Londres tras una sobredosis de barbitúricos y cocaína, tras años lidiando con la depresión y trastornos agravados por la muerte de su padre y el exilio. Y su hermano Ali Reza murió en enero de 2011, a los 44 años, en su residencia de Boston (Estados Unidos). Se quitó la vida mediante un disparo a causa de otra depresión. Tras el fallecimiento de su hermana Leila, derivada del exilio y la caída de la dinastía, no levantó cabeza. No supo o no pudo superar la carga de la pérdida de su padre y de su hermana. Cómo me reconocería Farah fueron víctimas del exilio: «He aprendido a no compadecerme de mí misma y a mirar hacia adelante». ¡No caben mayores tragedias y felicidad en una vida! Una vez más, la mantilla española que le regalé a Farah, llevándosela personalmente a su exilio mexicano de Cuernavaca, cubrió su dolor, esta vez dolor de madre, como antes había cubierto el de viuda.

Tampoco yo pude pensar en tales tragedias. Pero estos días, transcurridos ya tantos años, aunque la muerte de los hijos no se supera jamás, ha conseguido alcanzar ese estado de paz, rodeada de sus dos hijos, Reza y Farahnaz, y de sus cuatro nietos. ¿El regreso a Irán como ha intentado Reza, el heredero de su padre? A estas alturas, tal como están las cosas en aquella zona, creo que sería difícil, si no imposible.

Un real sablazo

Y pensando sobre la familia Pahlavi, me ha venido a la memoria que el próximo año 2027, concretamente en junio, hará exactamente 50 años que el rey Juan Carlos escribía al shah de Irán, Reza Pahlavi, una carta, que me mostró como prueba de confianza y amistad hacia mi persona, cuando yo frecuentaba la corte iraní, carta en la que el rey Juan Carlos le pedía… dinero… Sí, dinero, ¡un real sablazo!

La carta en cuestión, entre otras cosas, decía textualmente: «… Por eso me tomo la libertad, con todos mis respetos, de someter a tu generosa consideración la posibilidad de concederme 10 millones de dólares, como tu contribución personal al fortalecimiento de la monarquía española. En caso de que mi petición merezca tu aprobación, me tomo la libertad de enviar a recoger el dinero a mi amigo personal Alexis Mardas».

¿Quién era el tal Mardas, alias Magic Alex? Un inventor griego que se autoproclamaba tal, que estuvo estrechamente vinculado a los Beatles y que vendió humo a muchos incautos. Entre ellos, a John Lennon, a quien le puso el alias Magic Alex cuando, entusiasmado y deslumbrado con la espectacularidad de sus diseños electrónicos, le contrató para dirigir la división de electrotecnia y sonido de los Beatles, formando parte del grupo entre 1965 y 1969. Al descubrir lo farsante que era, le despidieron. Después se dedicó al negocio del blindaje de vehículos, que también resultaría otra estafa.

Fue encontrado muerto el 13 de enero de 2017 a los 74 años en su apartamento de Atenas. Pues este individuo sería el representante de don Juan Carlos para tal petición.

Chsssss…

Arrastra una tristeza en sus ojos que, hasta cuando sonríe, no la abandona.

Qué tristes resultan las batallas judiciales por los hijos. En estos días vemos varias, pero no solo en España, sino también en Francia y Estados Unidos.

¿Y las demandas y batallas judiciales entre un padre y su excompañera con un hijo en prisión con la pena de cadena perpetua?

Creía que había vuelto con su pareja, pero por las declaraciones que ha hecho, sigue soltera y sin compromiso.

Qué poco me gusta la postura de «un don Juan», pero parece ser que a algunas mujeres les encanta y caen en sus redes. Allá ellas.

Ah, se me olvidaba, también hay mujeres «don juanes». A quien me estoy refiriendo lleva una larga historia de amores, matrimonios y más amores. El último, un heredero de una corona que ya no existe, a quien también ha dado el boleto.

¿Qué maldición tendrá esta dinastía que muchos de ellos no consiguen la felicidad a pesar de buscarla una y otra vez? La joven, madre de dos hijos, muy intelectual ella, ha terminado con su tercera relación, y eso que la literatura y la filosofía les unían.

Entiendo que quiera estar alejada del mundo del papel couché. Es que tiene una familia que no hay por dónde cogerla.

Una pareja divertida y encantadora, salsa de todos los guisos, siempre creando dudas sobre su relación sentimental a causa de las tendencias sexuales de cada uno, pero llevando unidos desde hace 27 años.

Pues parece que los rumores tenían fundamento: al torero y a la aristócrata se les rompió el amor… ¿De tanto usarlo?