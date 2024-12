Un ex alto ejecutivo de Anfi del Mar, condenado por apropiarse de un yate de lujo y llevárselo a Marruecos

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a Santiago Santana Cazorla, ex consejero delegado del Grupo Anfi del Mar, a un año de prisión por un delito de apropiación indebida al llevarse ilegalmente a Marruecos una embarcación propiedad de la empresa valorada en 42.000 euros.

Los hechos, según recoge la sentencia dictada el 2 de diciembre de 2024, se remontan a noviembre de 2016, cuando Santana Cazorla, tras haber cesado meses antes como consejero delegado de las empresas del Grupo Anfi del Mar, decidió trasladar a Marruecos el yate de recreo marca Rodman modelo 1250, conocido como Lery, que pertenecía legalmente a la compañía desde su adquisición en junio de 2012.

El tribunal ha considerado probado que el acusado, quien había utilizado la embarcación de forma exclusiva durante años para actividades personales como la pesca, actuó «con ánimo de obtener un beneficio patrimonial injusto» al apropiarse definitivamente del barco tras su desvinculación de la empresa, causando un perjuicio económico a Anfi del Mar S.L. Es decir, que tras cesar en el cargo en 2016, el acusado trasladó el barco a Marruecos y pasó a disponer de él como si fuese de su propiedad, sin autorización de la mercantil ni intención de restituirlo.

La defensa de Santana Cazorla intentó argumentar que el barco era de su propiedad, presentando un contrato privado de compraventa anterior a la escritura pública. Sin embargo, el tribunal ha desestimado esta versión al considerar que no existe prueba alguna del supuesto pago de 20.000 euros que el acusado afirmaba haber realizado, ni documentación que acredite la transacción.

Un elemento clave en el caso ha sido la escritura pública que demuestra que Anfi del Mar S.L. adquirió la embarcación por 42.607,80 euros en junio de 2012, quedando inscrita en el Registro Marítimo Español a nombre de la empresa. Además, varios testigos confirmaron que, aunque el barco era utilizado exclusivamente por el acusado, la propiedad correspondía a la compañía.

La sentencia destaca como especialmente revelador que Santana Cazorla utilizara un poder ya revocado de la empresa para gestionar el traslado del barco a Marruecos, donde posteriormente lo registró a nombre de una sociedad propia llamada Santiago Náutica S.L. El acusado llegó a admitir durante el juicio que actualmente ni siquiera tiene el barco en su poder, tras sufrir una avería en aguas marroquíes.

Además de la pena de prisión, el tribunal ha condenado al ex ejecutivo a indemnizar a Anfi del Mar con 42.000 euros, valor estimado de la embarcación en el momento de los hechos, más los intereses legales correspondientes. La sentencia también le impone la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales.

El caso ha puesto de manifiesto una práctica que, según reconoce la propia sentencia, no es infrecuente en la gestión empresarial: la adquisición de bienes por parte de las sociedades para uso particular de sus directivos. Sin embargo, el tribunal subraya que esto no afecta a la titularidad legal de dichos bienes ni autoriza su apropiación indebida. La resolución, puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un plazo de diez días.