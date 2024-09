Un ex alto cargo de Marlaska pierde la memoria ante el juez del ‘caso Koldo’ para no dar datos clave

Daniel Belmar, ex subdirector general de Planificación de la Secretaría de Estado de Seguridad, ha cambiado de versión ante el juez del caso Koldo y ya no recuerda el acta de una reunión interministerial de la que sí habló a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La acusación popular que encabeza Vox ha solicitado la imputación de este alto cargo del Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska. Daniel Belmar reconoció ante la UCO que tiene información e incluso enseña a los agentes la existencia del documento tal como recoge el informe: «Enseñando un documento de texto en la pantalla que no dejó leer su contenido». La UCO agrega posteriormente que «no se localizó ningún documento relacionado con la resolución interministerial a la que había hecho referencia días antes».

Este jueves ante el juez de instrucción Ismael Moreno el hasta ahora testigo ha negado su conocimiento de esa reunión, a pesar de la constancia documental. El propio Belmar explicó a la UCO que, en referencia a uno de los contratos con la controvertida empresa Soluciones de Gestión, «tras mantener una reunión interministerial con otros departamentos coordiné las empresas que se postulaban como proveedoras de material sanitario». La UCO plasma en un escrito que «en primera instancia afirma poseer documentación relacionada con lo solicitado y estar dispuesto a entregarla, si bien, posteriormente, afirma que hará entrega de la misma cuando el requerimiento vaya dirigido a su Subdirección».

Tal como expresa Vox en un escrito consultado por OKDIARIO,

«en la declaración de Belmar ha sido constatada la abierta negación de hechos consignados por la UCO en diferentes informes, asimismo, evidentes contradicciones entre los documentos aportados en los que se constata su intervención en los mismos, siendo negada en la prueba testifical practicada». «Igualmente, y dicho con todo nuestro respeto, ha ofrecido respuestas, a nuestro juicio vagas y sin concreción de forma reiterativa, que consideramos un tanto evasivas, aludiendo a su falta de memoria, que no parece ser coherente con la preocupación y necesidad de la situación, que se manifiesta y de la que, por sentido común y diligencia queda en el recuerdo de los intervinientes». El partido de Santiago Abascal afea que ese alto cargo ministerial realizó numerosas gestiones no documentadas porque, supuestamente, fueron por teléfono.

«Evidentes contradicciones»

El juez Moreno tendrá que decidir si añade a Belmar a la ya larga lista de imputados. Este ex alto cargo de Marlaska ha declarado que en la gestión de estos contratos participó él por parte del Ministerio del Interior, «de forma personal, directa y única, cuestión que resalta de forma notoria a la vista del gran número de personas intervinientes en otros ministerios como Transportes y Sanidad para la gestión de los similares contratos investigados», indica Vox.

Sin embargo, en Interior, para dotar de protección a Policía y Guardia Civil, cuerpos que fueron declarados esenciales, según la declaración del por ahora testigo, sólo se encontraba él. Al respecto ha declarado: «Estaba solo, todos los demás estaban con Covid-19», «no pedí ayuda ni colaboración a ningún otro ministerio», «me encargaba de conocer las necesidades, contactar con posibles empresas y de realizar la contratación de conformidad con la Ley de Contratos», «intervenía en la ejecución del contrato y firmé el acta de recepción». No ha querido desvelar en ningún momento los nombres de las personas encargadas de descargar las mascarillas y el resto de productos sanitarios ni cómo se gestionó ese proceso. «Se lo encargué a la Policía», se ha limitado a exponer.

«El resto tenía covid»

Otro detalle clave es que ha afirmado que su superior jerárquico es Rafael Pérez Ruiz, secretario de Estado de Seguridad. Ha dicho que era de él de quien recibía la información era José Antonio Rodríguez González, director general de coordinación y estudios de Ministerio de Interior. En este marco, Vox pide llamar a ambos altos cargos del departamento de Marlaska como testigos.

Grande-Marlaska y el secretario de Estado de Seguridad.

Por último, el partido de Abascal pide que el Ministerio de Marlaska aporte a la mayor brevedad el expediente completo de la contratación de Interior a Soluciones de Gestión SL, la apertura de una pieza secreta para investigar a Belmar y las declaraciones de los dos altos cargos citados y de otro que trabaja en la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial de Interior, en referencia a las manifestaciones que realizó ante la UCO cuando dijo que la Subdirección de Belmar, del mismo Ministerio, fue «la entidad que les proporcionaba, sin margen de maniobra, la empresa con quien se debía contratar».