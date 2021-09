El artículo se tituló ‘A las cinco de la tarde’ en homenaje al poema de Federico García Lorca. Lo firmó Guillem Clua y fue publicado el 7 de septiembre en ‘El Diario’, el periódico que dirige Nacho Escolar. Una vez que el joven de Malasaña confesó que se había inventado todo, el periódico de Escolar se apresuró a borrarlo para que no quedara rastro de la chapuza periodística perpetrada por su redactor. Pero los internautas lo han rescatado gracias a la web Archive.org.

Clua se montó una auténtica película de terror para narrar minuto a minuto la agresión homófoba ‘fake’ que en aquel momento el Gobierno de Sánchez utilizaba para acusar a Vox de estar detrás del aumento de los delitos de odio. Una crónica basada pura y exclusivamente en las fantasías izquierdistas de su autor.

Y no tiene desperdicio. Clua arranca relatando cómo la manada homófoba eligió un domingo para agredir salvajemente al joven. Se inventa hasta los diálogos que mantuvieron los supuestos encapuchados: «Han quedado el domingo por la tarde. Es probable que entre semana lo tengan más complicado. Al fin y al cabo, son ocho. Si quieren verse todos juntos, tiene que ser el domingo por la tarde, cuando la mujer está con los críos y a uno le dejan un rato tranquilo. Me bajo al bar, le habrá dicho, y ella no le habrá pedido más explicaciones».

No sólo da por hecho que ocho individuos quedaron por Madrid sino que se atreve a hablar del perfil de uno, con mujer e hijos. Y añade: «Hace tiempo que lo están planeando. Algo así no se improvisa».

«Empezó con un comentario inocente en el bar, ya no recuerdan cuándo ni por qué. Algo sobre los maricones esos. Que ya estoy hasta los cojones, que salen hasta en la sopa, joder, que no puedes poner una serie o una película sin que te salgan dos pavos morreándose, qué puto asco. ¿Quién lo dijo? Nadie lo recuerda y tampoco es que importe, porque todos a su alrededor asintieron, es que ya está bien, si al final los raros vamos a ser nosotros», sigue el artículo. El poder de imaginación de Clua no tiene límites.

Después de seguir con su fantasiosa exposición de ocho encapuchados vomitando odio contra los homosexuales, eldiario.es señala claramente a un culpable, a quien de verdad estaría detrás de todos los ataques homófobos de España: Vox.

Esto lo ha escrito @guillemclua en @eldiarioes,donde ya han borrado esta falsa historia basada en una falsa denuncia Así miente la prensa del sistema Y lo hace TODOS los días con TODOS los temas Y sus mentiras se las cree el pueblo a pies juntillas Y así nos va#ElBuloDelCulo pic.twitter.com/KHEehUeosX — Más Razón Q Un Santo – Jesús Muñoz – ADÑ (@MasRazonqUnSant) September 9, 2021

«Pero alguien lo dice. Fuerte y claro. Y han montado un partido. Y oye, no tienen pelos en la lengua. A ellos no los calla nadie. ¿Has oído lo que ha dicho Ortega Smith? Que no existe violencia de género, que eso es un invento de las feministas y los podemitas para montar chiringuitos y vivir del cuento. Siempre ha habido tíos que han zurrado a sus mujeres. Lo normal. Pero nosotros no, nosotros no somos de esos. ‘Not all men’. Pero nos quieren hacer creer que sí, que todos somos iguales», defienden.

Así criminalizan a un partido como Vox y lo acusan con una crónica totalmente inventada de estar detrás de los delitos de odio: «De repente los ocho ya no se sienten solos en la barra del bar, ahora tienen un partido que les escucha y les da la razón, que les dice que su mundo no es antiguo y sus referentes no son obsoletos, que su ignorancia es legítima y su odio tiene toda la razón de existir y de crecer y de expresarse».

Y esta basura, “A las cinco de la tarde”, de @guillemclua sigue colgada en @eldiarioes.

Vox, Ortega Smith, Ayuso, “el alcalde de Madrid” son los culpables de una película inventada.

Pero no pasa nada.“Arreglao” con una actualización al pie.https://t.co/ImdTDPWQlm vía @eldiarioes pic.twitter.com/seenDdqVO0 — Gabriela (@gamalfer) September 8, 2021

Prosigue al artículo enumerando que gracias al discurso de los de Santiago Abascal esos supuestos encapuchados homófobos se envalentonan. Y para defender una ley LGTBI carga contra todo y todos: «Seguramente no lo harían si hubiera una ley LGTBI que incluyera un régimen sancionador severo contra aquellos que cometan delitos de odio; no lo harían si el policía estuviera preparado para atender agresiones contra el colectivo con unidades específicas; no lo harían si el sistema judicial no estuviera trufado de magistrados que todavía preguntan a la víctima de una violación cómo iba vestida…».

Hay que reconocer que @guillemclua es bueno manipulando al personal con su putrefacto victimismo.

😂

#ElBuloDelCulo pic.twitter.com/yNnht1wEzm — Hefesto (@Hefesto1988) September 8, 2021

Y finaliza su crónica relatando cómo fue la agresión, esa que se inventó el joven denunciante primero y eldiario.es después: «Llega un domingo por la tarde y lo hacen. Y han salido a la calle a plena luz del día. Así de impunes se sienten. Y han ocultado su rostro, como hacen los cobardes, y se han lanzado sobre él. Y le bajan los pantalones. Y el chico llora y grita y trata de golpear, de despertar, de ser otro, pero no puede, no le dejan, porque ocho hombres han decidido que tiene que pagar por ser quién es».

«Y le bajan los calzoncillos. Y le llama maricón, pero esta vez siente que no le basta con decirlo, porque el placer del insulto es demasiado efímero. Y saca una navaja. Y todo ese odio se transforma en sangre. A las cinco de la tarde. Eran las cinco en punto de la tarde». Así termina un artículo inventado y luego borrado. Un artículo que criminaliza a un partido político de algo que ni siquiera ocurrió.