La propuesta de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de poner un precio máximo a la cesta de compra no ha sentado a los consumidores que son, al fin y al cabo, los que tendrían que pagar los 30 euros que la comunista anhela que cueste una cesta con «productos básicos». OKDIARIO ha salido a la calle a conocer la opinión de lo ciudadanos que no creen que los bienes con los que Díaz espera llenar sus despensas sean de primera necesidad.

Las mayores críticas se las lleva el chocolate blanco, algo que la mayoría ve como innecesario. Pero lo que más llama la atención a los consumidores es todo lo que le falta a la cesta de Carrefour, que es la primera cadena que se ha prestado a las propuestas de Yolanda Díaz. «No hay carnes, no hay huevos, no hay pescado. En realidad es algo para cubrir el expediente, no creo que esto vaya a ayudar a la gente», dice una mujer a OKDIARIO.

«Falta el azúcar, los huevos, la carne, el pescado, leche, falta jamón, queso, margarina, cebollas, tomates, naranjas, manzanas o peras. Lo que se come todos los días», relata una mujer. «Para comer hace falta productos frescos. Uno come pollo y algo de pescado, y aquí falta todo eso», afirma un hombre. Otro no se queda corto: «Es una estafa total. A mí que el Gobierno me diga que nos tiene que dar estos alimentos cuando hay otras cosas mucho más prácticas, no le veo mucho sentido», a lo que remata otra mujer: «En general a mí me parece una tomadura de pelo».