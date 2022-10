Los ERE, Gal y Txapote: las redes trolean el cartel del PSOE sobre los 40 años del triunfo de González

El cartel que el PSOE utilizó para conmemorar los 40 años de la primera victoria socialista en unas elecciones generales, entonces bajo el liderazgo de Felipe González, ha generado multitud de críticas en las redes sociales. Tanto es así que los usuarios han ‘troleado’ a los presidentes socialistas identificando a cada uno de ellos con los GAL, los ERE o el sanguinario etarra Francisco Javier García Gaztelu, alias ‘Txapote’.

«40 años de corrupción, 40 años de traición», es el lema sobre el cartel propagandístico del PSOE que más se está compartiendo en las redes sociales. En este mismo cartel se menciona también la mayor trama de corrupción de la historia de la democracia española: la sentencia de los ERE en Andalucía, el desvió de 680 millones de euros destinados a los parados durante los gobiernos de la Junta de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Todo ello en la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.

Ferraz optó por replicar el cartel que utilizó González en la campaña electoral de 1982 pero cambiando a los protagonistas. Los socialistas quitan a los obreros que aparecían en el cartel original para poner en su lugar a José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe González y Pedro Sánchez con la frase «40 años de democracia, 40 años de progreso. 1982-2022».

El hecho de que desaparecería los obreros, las fábricas echando humo, los rascacielos y el campo en relación al cartel original han provocado multitud de críticas en las redes sociales.

Antes todo esto no era campo. pic.twitter.com/XwxId3LEZD

La reformulación que ha hecho el PSOE de su cartel electoral de 1977 resulta más significativa de lo que parece:

No hay industria (reconversión industrial)

No hay barcos (cierre de astilleros)

No hay gente (probablemente estén en cal viva) pic.twitter.com/riYybWLw9f

— Julio León 🔻 (@julioleon93) October 18, 2022