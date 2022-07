Felipe González: «Algunos dicen que me he hecho de derechas, será verdad»

El ex presidente del Gobierno Felipe González ha recordado las reformas estructurales que realizó durante su mandato, al definirse a sí mismo como «reformista» y que lo sigue siendo en la actualidad. También ha ironizado que «ahora algunos» dicen que se ha hecho de derechas, asegurando que «será verdad».

«Sigo siendo un reformista y ahora algunos dicen que me he hecho de derechas, será verdad. Lo que no he sido nunca es una izquierda funcional a la derecha», ha sostenido González durante su intervención en uno de los cursos de verano del Escorial que organiza la Universidad Complutense de Madrid, que ha versado sobre la seguridad jurídica en la contribución al gasto público.

En este contexto, el ex jefe del Ejecutivo ha defendido que durante su mandato se produjo la universalización de la educación, aunque ha reconocido que se hizo «con algún retraso» respecto a Francia, que lo ha puesto como ejemplo. También ha hablado de la reforma que hizo de las Fuerzas Armadas y ha reivindicado que «quería hacer esas reformas».

Al hilo de la reforma de las Fuerzas Armadas, Felipe González también ha valorado el debate sobre el incremento del gasto en Defensa, del que ha dicho que le parece «obvio», calificando de contradicción que se hable de aumentar la autonomía estratégica de Europa para no depender de Estados Unidos y no se vea con buenos ojos el incremento del gasto militar.

González ha defendido que «las leyes pueden y deben cambiarse, pero tienen que poder y deber cambiarse desde el respeto a la legalidad y no sobrepasando la legalidad y entrando en una selva».

El ex dirigente socialista ha valorado estos últimos días un cambio normativo que está llevando a cabo el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el de la Ley de Memoria Democrática, que esta semana fue aprobada en comisión en el Congreso con el respaldo de PSOE, Unidas Podemos, PNV y Bildu. Sobre esto, González ha expresado su temor a que «las memorias se conviertan en desmemorias» con esta nueva norma de Memoria Democrática.

Pacto de rentas

Por otro lado, Felipe González se ha pronunciado sobre la situación económica actual, con la inflación superando el 10%, y ha pedido un pacto de rentas, «que no un pacto de salarios», para poder afrontar esta situación.

Eso sí, ha celebrado que actualmente está «creciendo el empleo» y que «todavía hay un cierto tirón de la economía», aplaudiendo los datos de trabajo que se han conocido esta semana.