Enfermos hacinados, humedades y zulos para los residentes: así es el hospital de Page en Albacete

El Gobierno de Emiliano García-Page tiene abandonada la gestión sanitaria en Albacete. El Hospital General de la ciudad, que depende directamente de la Junta de Castilla-La Mancha, es uno de los casos más evidentes de dejadez en la gestión pública. Enfermos hacinados en salas de espera de urgencias, humedades, zulos de dos metros cuadrados para que pernocten los residentes y camillas amontonadas. Éstas son algunas de las duras y poco salubres estampas que se pueden encontrar en el hospital de Albacete.

El centro hospitalario, que fue construido en 1985, se encuentra en pleno proceso de ampliación con la construcción de un edificio anexo. El nuevo bloque se está levantando en un solar en obras situado a escasos metros de las consultas y de las zonas de trabajo. Por eso, los sanitarios han tenido que resignarse a sufrir, a diario, la inevitable y molesta presencia de ruidos, humos y polvo. Una complicada situación que entorpece la atención a los pacientes, como ha denunciado Miguel Fernando Gómez Bermejo, presidente del Colegio de Médicos de Albacete hasta el año 2021. «Aquí, los enfermos tragan humo, polvo y soportan ruido por culpa de las obras», ha comentado Gómez Bermejo.

Además, el que fuera titular del Colegio de Médicos ha recordado que él mismo reclamó a la Junta la construcción de un nuevo hospital que permitiese desahogar las listas de espera. Sin embargo, el Gobierno de García-Page escogió ampliar el actual hospital universitario a pesar de las molestias que comportan las obras para los enfermos y para todos los trabajadores del centro. «Page nos prometió en 2015 un nuevo hospital», ha reprochado el doctor Gómez Bermejo.

Estas obras de ampliación no son los únicos trabajos que existen en la zona colindante al hospital. Un parking inacabado desde hace más de una década se oculta en el subterráneo. «Costó 11 millones de euros públicos y no se puede utilizar», ha dicho un trabajador del centro hospitalario a OKDIARIO.

Ahora bien, los problemas que atraviesa el hospital albaceteño no se terminan ahí. Las muestras de los tejidos extraídos a los pacientes se almacenan en una pequeña habitación sin ventilación y apiladas en ajadas cajas de cartón. OKDIARIO ha podido acceder a los laboratorios de muestras y ha confirmado la falta de conservación y de orden que lleva a cabo el hospital en estos casos.

Asimismo, y debido al colapso hospitalario, el centro se ha visto obligado a ingresar hasta a tres enfermos por habitación. Estancias con espacios muy limitados donde no existe la intimidad. «Las habitaciones no están preparadas para acoger a tantos enfermos», ha indicado el ex presidente del colegio de médico de Albacete. El servicio de Urgencias, situado en un lateral del hospital, también padece problemas de espacio al tener camillas amontonadas por los pasillos y enfermos, con distintas dolencias, apiñados en salas de espera.

Las consultas médicas tampoco escapan a la falta de mantenimiento que reina en todo el centro. Este medio ha comprobado el descuido con el que se tratan las instalaciones, llegando a entrar pájaros en algunos despachos donde los médicos tratan a los enfermos. También se aprecian humedades en varios techos del centro hospitalario.

Sin embargo, el caso más llamativo es el de la situación tan penosa que viven los médicos residentes. Estos trabajadores duermen en habitaciones de apenas dos metros cuadrados o en salas donde se han habilitado literas provisionales para que duerman hasta siete personas por cubículo. «Hubo hasta pulgas en las habitaciones de los residentes», ha revelado el ex presidente del colegio de médicos.

¿Cómo se sienten los pacientes que se ven obligados a usar estos servicios? OKDIARIO ha preguntado a varios vecinos que utilizan la sanidad pública de Castilla-La Mancha. Todos han confesado que se sienten abandonados por la administración castellano-manchega. ¿El principal problema? La tardanza en las listas de espera y la falta de personal sanitario.»Mi hijo tenía un tratamiento especializado con un logopeda y se lo retiraron por falta de personal», ha dicho un padre cuyo hijo de 6 años sufre de un problema en el habla.