Eduardo Inda: «Pedro Sánchez es el presidente más mentiroso de la democracia»

La presidenta de la AIReF compareció ayer en la Comisión de Presupuestos del Congreso y avisó que la economía entrará en negativo este año, una advertencia que para Eduardo Inda choca frontalmente con sus propias previsiones de crecimiento: «Pedro Sánchez es el presidente más mentiroso de la democracia. La AIReF desmiente sus propias previsiones de crecimiento del 1,5% el año que viene porque dice que en el tercer trimestre de 2022 va a haber estancamiento y que en el cuarto trimestre de 2022, es decir, octubre, noviembre y diciembre, va a ver crecimiento negativo».

«Con ese panorama a mí me resulta increíble que podamos crecer al año que viene el 1,5% porque no vamos a mejor, vamos a peor, y es un tendencia que va a persistir en el tiempo. La AIReF ha edulcorado bastante las cifras que está ofreciendo a todos los españoles», ha defendido el director de OKDIARIO. Inda ha confesado que se cree «bastante más las cifras de Funcas», que ha hundido las previsiones del Gobierno y ha avisado que la economía crecerá sólo el 0,7% en 2023, aunque vaticina que también se equivocarán.

Sobre una posible recesión a largo plazo, el director de OKDIARIO tiene claro que es muy posible que suceda: «En EEUU, que es la locomotora de occidente, se habla de recesión el año que viene. En España, que no está haciendo los deberes, que somos los peores de los 27 países de la UE, que no hemos recuperado el PIB pre-pandemia, ¿cómo no vamos a estar en crecimiento negativo y más con este presidente del Gobierno?».