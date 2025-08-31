Dos ecologistas de la organización Futuro Vegetal han vandalizado con «polvo tintado» la Sagrada Familia en Barcelona para protestar por la gestión «de los distintos gobiernos» en los incendios que ha sufrido España en el último mes. Los activistas han grabado el acto perpetrado contra el templo católico y lo han subido a redes sociales, presumiendo del hecho.

«Lanzamos polvo tintado a la fachada de la Sagrada Familia para protestar contra la complicidad de los distintos gobiernos en los incendios que han arrasado la Península este verano», ha declarado la organización ecologista.

En el video difundido por los ecologistas, dos guardias de seguridad de la Sagrada Familia detienen a los implicados, quienes responden con resistencia y comienzan a forcejear. Finalmente, los guardias consiguen alejar a los responsables del lugar.

Pese a la buena actuación, la organización acusa a los agentes de seguridad retener «de forma violenta» a los que perpetraron los actos vandálicos: «Estamos a la espera de recibir noticias de como se encuentran».

🔥 ACTUAMOS 🚒 Lanzamos polvo tintado a la fachada de la Sagrada Familia para protestar contra la complicidad de los distintos gobiernos en los incendios que han arrasado la Península este verano 🎨 pic.twitter.com/cWwznojZJO — FuturoVegetal🍒 (@FuturoVegetal) August 31, 2025

La asociación ecologista ha aprovechado el acto vandálico y su difusión en redes para pedir dinero, hasta en dos publicaciones, a través de una cuenta de PayPal: «No queremos que se subvencionen industrias ecocidas con nuestros impuestos. Queremos que los fondos públicos se destinen a trabajadoras esenciales como bomberas o sanitarias».

Acto vandálico en la Sagrada Familia

El motivo para llevar a cabo este acto vandálico en la Sagrada Familia ha sido, según mantienen, que no están de acuerdo con la gestión de «los distintos gobiernos autonómicos y centrales» en los incendios que han afectado en las últimas semanas a lugares como Galicia, Castilla y León y Asturias.

«Están priorizando, una vez más, el regar con dinero público a las explotaciones ganaderas en lugar de proteger a las personas que han perdido sus hogares en los incendios», ha declarado Futuro Vegetal.

Para la organización, que ha pedido dinero por PayPal hasta dos veces aprovechando la visibilización de este acto vandálico, «los incendios han sido utilizados por el lobby cárnico como herramienta propagandística» para pedir subvenciones.

Así, los responsables de atacar a un templo católico que nada tiene que ver con los incendios exigen que no se ayude a las explotaciones ganaderas que lo han perdido todo por culpa del fuego.

Además, las subvenciones no son suficientes para cubrir lo perdido. Tal y como publicó este domingo OKDIARIO, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene previstas ayudas de, como máximo, 15.000 euros, una cifra que resulta insuficiente. A esto hay que sumarle la denuncia de los agricultores de Unión de Uniones que aseguran que el proceso para acceder a dichos subsidios son un «engorro burocrático».

La ayuda máxima que pueden solicitar aquellos que han perdido su casa en los incendios que azotan a España es de 15.000 euros. Así lo establece el Sistema Nacional de Protección Civil.

No obstante, el patrimonio medio en nuestro país asciende a 126.290 euros por persona. Es decir, la ayuda del Ejecutivo cubriría poco más del 11% de los gastos de aquellos que deben reconstruir su casa y reponer todos sus bienes.