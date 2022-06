La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, apela a la «perspectiva de género» en el informe en el que detalla las razones por las que ha repetido el nombramiento de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de Sala jefe de la Unidad Coordinadora de Menores, incluso después de que el Tribunal Supremo tumbara dicha designación el pasado mes de abril.

Según excusa en el escrito, este aspecto supone «un eje pragmático» en la trayectoria de Esteban Rincón, cuya «ejemplaridad y fidelidad» al Ministerio Público «tras un cambio de ciclo político» es, para Dolores Delgado, una de las razones de peso por las que reitera el nombramiento.

Sobre este aspecto, la ex diputada socialista argumenta, además, que el otro candidato al puesto, el fiscal José Miguel de la Rosa, «viene sosteniendo posturas con las que no me identifico en asuntos concretos y que reflejan, a mi juicio y en mi discrecionalidad, una falta de sensibilidad para el abordaje de las cuestiones jurídicas» desde la perspectiva de género.

Prima de este modo Dolores Delgado uno de los dogmas más repetidos desde el Ministerio de Igualdad que encabeza Irene Montero, que ha llevado la perspectiva de género a asuntos tan variopintos como el calentamiento global o las matemáticas, y deja en un segundo plano los méritos profesionales de cada uno de los candidatos. Sobre este punto, la fiscal general del Estado llega a afirmar que, si bien la mayor especialización en la materia de menores debe ser uno de los criterios a valorar, «no puede ser el único ni el más relevante».

A este respecto, cabe recordar que el Tribunal Supremo ya reprochó en la sentencia en la que anulaba el primer nombramiento de Eduardo Esteban Rincón la amplia diferencia existente entre la experiencia de cada uno de los candidatos. «Si aun en materia de menores don Eduardo Esteban Rincón hubiera pugnado a la plaza con otro candidato de méritos análogos a los suyos y una andadura profesional sustancialmente parangonable sí podríamos entender que satisface la propuesta el estándar de motivación en cuanto a las razones que justifican su elección. Sin embargo, la realidad es otra y es la que se deduce de los respectivos currículos», señalaban los magistrados, que añadían que «basta estar a ellos para tener probado, con base en hechos notorios, que […] la relación de don Eduardo Esteban Rincón con la materia de menores ha sido esporádica y mínima, mientras que don José Miguel de la Rosa Cortina ha hecho de esa materia el centro de su vida profesional».

Supremo

Fue el pasado mes de abril cuando los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tumbaron el nombramiento de Eduardo Esteban Rincón porque no cumplía «las exigencias mínimas» en lo que se refería a la justificación del nombramiento.

Una sentencia que ahora desafía la fiscal general del Estado al nombrar de nuevo al candidato más afín porque, según excusa, «necesita poder decidir el grupo humano, las personas de excelencia, que dentro de los márgenes legales le han de auxiliar a cumplir su misión constitucional».

Así las cosas, Delgado ha reiterado el nombramiento de Esteban Rincón porque «nada impide, pues, que esta fiscal general del Estado proponga al mismo candidato, siempre que la nueva propuesta se adecúe a los criterios expresados por la Sala Tercera del Tribunal Supremo».