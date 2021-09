Elisa Pinto solicita a la juez Concepción Jerez que se archive su causa por supuestas amenazas al empresario Javier López Madrid al no existir indicios de «ser identificada la doctora como autora de dicho delito». En el escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, Pinto recuerda que la Audiencia Nacional ha investigado «el entramado empresarial del comisario José Manuel Villarejo y la existencia de una policía paralela al servicio de intereses particulares, entre ellos los de López Madrid, quien presuntamente habría contratado a estos agentes con la finalidad de interponer una denuncia falsa contra la dermatóloga».

Hay que recordar que el juez Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, ha propuesto juzgar al consejero delegado del Grupo Villar Mir por contratar al comisario Villarejo para que llevara a cabo labores de hostigamiento a la doctora, con la que el empresario mantenía un conflicto privado.

Pinto señala en su escrito que, tras analizar las agendas de Villarejo, ha quedado acreditado que López Madrid habría contactado por primera vez en agosto de 2013 con el ex agente infiltrado, quien le exigió un pago de 211.000 euros anuales por realizar el trabajo. La primera labor sería espiar a Elisa Pinto, a través de su teléfono, con la ayuda del ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño. «En marzo de 2014 hubo varios encuentros entre García Castaño alias El gordo y López Madrid para preparar una denuncia, pero requería ciertos matices», señala la doctora. Casualmente, el día 17 de ese mes el empresario presentó la denuncia «confeccionada con la ayuda de ex policías», según fuentes consultadas, que recayó en el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid y es la causa de la que ahora Pinto pide el archivo.

Apuñalamiento a la doctora

Paralelamente, en otro juzgado de Plaza de Castilla, la juez Belén Sánchez ha planteado abrir juicio oral al empresario Javier López Madrid y al ex comisario José Villarejo por el acoso y el doble apuñalamiento que sufrió Elisa Pinto en el año 2014.

En las diligencias previas la juez considera que queda «indiciariamente acreditado» que desde un teléfono perteneciente al empresario Javier López Madrid la doctora Pinto recibió el siguiente mensaje: «Volveremos a pincharte a ti y a tus hijos te vamos a destrozar la vida o crees que puedes librarte sabiendo tanto». También, que el 10 de abril de 2014 la dermatóloga fue «apuñalada en la zona abdominal» por un varón identificado como José Manuel Villarejo y que éste le dijo: «López Madrid quiere que cierres la boca».

La juez considera que, además de ir a juicio por presuntos delitos de acoso y amenazas a la doctora, López Madrid debe responder también del delito de lesiones.

Denuncia de Pinto

El caso que se instruye en Plaza Castilla parte de la denuncia que realizó la dermatóloga en la que acusaba a Villarejo de ser el autor de uno de los dos apuñalamientos que sufrió, en concreto el del 10 de abril de 2014. Previamente habría sufrido otro el 13 de enero de ese mismo año.

Fue en un reconocimiento fotográfico practicado el 19 de mayo de 2015 en sede policial cuando la doctora reconoció «con toda seguridad y sin ningún género de dudas» a la persona que acompañó a López Madrid en la visita a su despacho el 10 de diciembre de 2013, así como al autor de las lesiones por apuñalamiento por arma blanca el 10 de abril de 2014.

Según las fuentes, la doctora señaló la fotografía en blanco y negro de Villarejo como la misma persona que acompañó al empresario a su despacho, pero también como el agresor que le asestó una puñalada.

Pinto identificó a Villarejo

La dermatóloga Elisa Pinto identificó en junio de 2017, en la rueda de reconocimiento celebrada en el juzgado, al comisario jubilado José Manuel Villarejo como el hombre que la apuñaló el 10 de abril de 2014 en presencia de su hijo.

Fuentes jurídicas informaron de que la doctora le reconoció «sin ningún género de dudas» nada más entrar a la sala donde se celebró esta diligencia judicial, en el marco de la causa que investiga al empresario Javier López Madrid por acoso sexual, amenazas y agresión contra la dermatóloga.

Tras tres aplazamientos, el ex comisario se sometió a la rueda en el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, junto a otros cuatro hombres más con características físicas semejantes, que él mismo se encargó de buscar, como le permite la ley.

Villarejo trató hasta el último minuto de evitar esta diligencia judicial, según se desprende del caso Tándem, para lo cual intentó provocar encuentros con la dermatóloga con tal de anular la rueda de reconocimiento y terminó presentando una denuncia para contar justo lo contrario, que fue Elisa Pinto quien le perseguía.