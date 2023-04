A lo largo de los últimos meses han sido numerosas las veces en las que Podemos ha pedido a la líder de Más Madrid, Mónica García, presentarse de forma conjunta a las elecciones del próximo 28 de mayo en la Comunidad de Madrid. Un ofrecimiento que en todo momento ha rechazado la actual líder de la oposición en la Asamblea de Madrid. Sin embargo, los morados no cejan en su empeño y han vuelto a suplicar al partido errejonista una coalición. Un ruego tan desesperado que hasta diputados de Podemos han asegurado estar dispuestos a renunciar incluso a su propio hueco en la lista electoral con tal de ir de la mano.

Es el caso de Paloma García Villa, uno de los rostros más conocidos del Grupo Parlamentario de Podemos en la Cámara autonómica, quien ha reconocido que sería capaz de ceder su sitio si hiciera falta para lograr esa candidatura unitaria para «echar a Ayuso» porque eso es «lo importante».

«Si tanto se quiere la unidad de la izquierda, que se haga. Empecemos por las municipales y autonómicas, hay plazo hasta el 24 de abril. En Madrid estamos Podemos, IU y Alianza Verde. Más Madrid aún se puede sumar. Yo, si hace falta cedo mi sitio», ha lanzado García Villa en un intento de centrar el debate en las próximas elecciones autonómicas y no tanto en una hipotética confluencia de Podemos y Sumar para las generales.

Para García Villa, que lleva de diputada en la Asamblea de Madrid desde 2020, no debería ser difícil llegar a ese acuerdo «si hay voluntad». «Hay que tratarse con respeto y que todo el mundo se encuentre bien con el acuerdo», ha apostillado.

Además, la diputada ha insistido, en otros mensajes, en postergar el debate de la coalición entre Podemos y la nueva plataforma de Yolanda Díaz porque ahora hay que centrarse en la próxima cita electoral que son las autonómicas y municipales del 28 de mayo. «El 28M se decide sobre la sanidad, educación o políticas sociales como las residencias. Son competencias transferidas. En Madrid hay candidatura conjunta de Podemos, Izquierda Unida y AV. Cuando llegue el río de las generales buscaremos el puente. Pero ahora haz que estén Alejandra (Jacinto) y Roberto (Sotomayor)», ha defendido, unas palabras que han suscrito otros diputados de Podemos como Jacinto Morano o la portavoz adjunta, Carolina Alonso.

Con todo, las plegarias de Podemos no han convencido a Mónica García. Le avalan las encuestas, que la encumbran como la líder de la izquierda en Madrid -ahora mismo tiene los mismos escaños que el PSOE, 24, aunque obtuvo más votos en las últimas elecciones-. La cara opuesta la representa Podemos, a quien los sondeos lo condenan a unos irrelevantes siete escaños, de acuerdo con el último estudio de Data10 para OKDIARIO.

En ese escenario, García confía en sus posibilidades en solitario y se niega a verse lastrada por una fuerza en declive. La líder de Más Madrid ya rechazó en 2021 el ofrecimiento del entonces líder de Podemos y candidato a la presidencia de Madrid, Pablo Iglesias, de ir de la mano el 4M con un contundente vídeo en el que espetaba al ex vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez que «las mujeres no necesitan ser tuteladas» y que a la política no le hace falta «más testosterona».

Además, en su autobiografía, Política sin anestesia (Plaza & Janes Editores, 2022), publicada el año pasado, la médico y madre hacía alusión su tiempo de Podemos -fue diputada por la formación morada en la Asamblea de Madrid de 2015 a 2019- y aseguraba que se convirtió en «un proyecto autorreferencial exclusivo y excluyente».