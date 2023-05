Un escabroso caso de abusos sexuales muy graves a una paciente de anorexia, que estaba ingresada en el hospital de Guadalajara, compromete de lleno al PSOE que lidera el también presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El caso salpica a un veterano socialista que lleva años encadenando empleos de confianza política y que actualmente es diputado nacional del PSOE, Aurelio Zapata. Cuando ocurrió la agresión sexual, cometida por un celador, este diputado en el Congreso era gerente del hospital público alcarreño y, según la familia de la víctima, se le informó de lo ocurrido. Sin embargo, denuncian que el centro intentó tapar los hechos y convencer a la agredida, una joven paciente, para que no denunciara. Además, el celador, que tenía un contrato temporal, siguió trabajando sin consecuencia laboral alguna durante un año y medio más. La responsabilidad de ese intento por ocultar el caso alcanzaría también, por extensión, a la Consejería de Sanidad de la Junta, por ser la titular del hospital y de su gestión.

El PSOE protege al diputado

Desde el PSOE han salido en defensa del diputado Zapata, pero han asegurado que el parlamentario no va a contestar pregunta alguna de OKDIARIO con la excusa de que está molesto por no haber sido consultado antes de que trascendiera la noticia con la versión de la familia de la víctima.

El equipo de prensa del PSOE en el Congreso ha sido el encargado de proteger al diputado Zapata, defendiendo que no hable con este diario y asegurando simplemente que «no es cierto» que intentara ocultar el caso de abusos sociales y que él «colaboró con la Justicia». Pero el equipo de comunicación no ha acertado a dar una versión clara que explique cómo es posible que el celador en cuestión siguiera trabajando durante año y medio más sin otra consecuencia que la de ser trasladado a otra planta del mismo hospital. Ante el silencio del diputado Zapata, el servicio de prensa del PSOE en el Congreso tampoco ha precisado si esa supuesta «colaboración con la Justicia» se produjo a iniciativa propia del hospital o, como insiste en criticar la víctima y su familia, una vez que ella decidió denunciar pese a las sugerencias de que no llevara al celador ante los tribunales.

La joven ingresó en el hospital Universitario de Guadalajara en el verano del 2020 debido a un trastorno de conducta alimentaria. Llevaba ya más de un mes en las instalaciones del hospital en los que solía ser objeto de acercamientos no solicitados con un celador. Un trabajador que no formaba parte de la plantilla habitual, sino que había sido contratado por el Hospital de forma temporal por la sobrecarga derivada de la pandemia del Covid.

La joven relató con detalle los abusos sexuales que llegaron a conocimiento del actual diputado nacional del PSOE en su condición, entonces, de director de gestión del hospital por designación de la Junta de Castilla-La mancha.

La víctima contó que el celador le tocaba la espalda y las nalgas, pero en un principio consideró que se trataba de algo circunstancial y ligado al trabajo, por lo que prefirió por no darle mayor importancia. El beneficio de la duda se quebró un mes después de su ingreso en aquel hospital, cuando el celador, tras varios tocamientos previos, le pidió que le hiciera una felación hasta eyacular sobre su boca. «Me la vas a chupar y me voy a correr en tu boca», afirma la joven que le dijo el celador, quien después le pidió: «Por favor, no digas nada que me hundiría la vida». Así consta en el testimonio de la víctima, que decidió denunciar y llevar el caso ante los tribunales, pese a los intentos del centro por ocultar lo ocurrido.

Encadenando sueldos al calor del PSOE

El quid de la cuestión es que el entonces director de gestión del hospital Universitario de Guadalajara y actual diputado nacional en el Congreso por el PSOE, Aurelio Zapata, no consta que activara el protocolo preceptivo para responder ante agresiones y abusos sexuales sexuales. Esa pasividad adquiere tintes de mayor gravedad si se tiene en cuenta que Zapata es abogado y que en su currículum constaba especialización en prevención de riesgos, lo que le otorga un plus plus de conocimiento sobre la ley y los procedimientos a seguir.

Aurelio Zapata es un veterano en encadenar sueldos públicos al calor del PSOE. Su trayectoria incluye cargos de asesor, directivo de designación política y escaño en el Congreso. En el año 2016 entró como alto asesor en el Alcalá de Henares. De hecho, el propio ayuntamiento, en su comunicado, presumía de que era experto en prevención de riesgos laborales.

Más tarde, en 2020, fue elegido com director de gestión del hospital Universitario de Guadalajara,-directivo cuando se cometió el abuso sexual-, y finalmente, en septiembre de 2022 sustituyó como diputado nacional a Margarita Valerio, ya que, pasó a presidir el Consejo de Estado.

Se le otorgó este cargo a Zapata porque concurrió como número 2 en las listas del PSOE por Guadalajara en las elecciones generales del año 2019 cuando el partido socialista logró un escaño por este circunscripción, asiento que, hasta ese momento ocupaba la parlamentaria Magdalena Valerio.