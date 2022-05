Una diputada de la CUP humilla a un enfermo de ELA al negarse a hablarle en castellano

Una diputada separatista de la CUP ha protagonizado un momento bochornoso en el Parlament de Cataluña. Como ya ha ocurrido en otras ocasiones con políticos independentistas, Laia Estrada -de la CUP- ha situado las ridículas reivindicaciones de la lengua por encima de cualquier problemática social.

En este caso, la dirigente mencionada se ha negado a dirigirse en castellano a un enfermo de ELA que no entiende el catalán. Y lo ha hecho en el Parlament, en una Comisión de Salud, en la que representantes de una asociación que lucha por los derechos de los pacientes querían mostrar la trágica situación que viven día a día.

Como se aprecia en el vídeo que acompaña a estas líneas, en un momento de su intervención, Yolanda Delgado -cuidadora de un paciente con ELA- le pide a la diputada en cuestión que hable en castellano porque su marido no entiende el catalán, a lo que esta se niega respondiendo de manera déspota ante la sorpresa de los asistentes.

«¿Me podrías hablar en castellano, por favor? Es que si no, mi marido no lo entiende», le traslada Delgado, a lo que ella responde de manera desafiante: «¿No entiende el catalán?». Tras esta respuesta, la mujer del paciente intenta restarle importancia a lo ocurrido indicando que «no hay ningún problema» y que si quiere, puede «seguir hablando en catalán». Finalmente, la diputada decide continuar humillando a los allí asistentes: «Yo haré mi intervención en catalán y, si hay alguna cosa que no entiende, no tengo problema en volverlo a explicar».

Se trata de una situación humillante que Jordi Sabaté Pons, también enfermo de ELA, ha denunciado en redes sociales. «Sois escoria», ha señalado en su cuenta de Twitter tras describir lo ocurrido.

1- Eres enfermo de ELA, vas al @parlamentcat para pedir ayudas para tener una vida digna. 2- Pides por favor que si puede hablar castellano que no entiendes catalán. 3- La Diputada @EstradaLaia, ERC y Junts se niegan a hablar en castellano. Abro hilo 👇 — Jordi Sabaté Pons (@pons_sabate) May 19, 2022

Además, en otra publicación -en respuesta a algunos usuarios- se ha preguntado si «hablar en catalán a un enfermo terminal cuando le pide, por favor, que hable en castellano porque no entiende el catalán y ponerse chula, negándose a hablar en castellano, es tolerante».