Dimite la hermana del ex director del Highlands tras ser acusada de encubrir abusos sexuales a una alumna

Araceli Delgado, la hermana del ex director del colegio Highlands en el que trabajaba el cura Marcelino de Andrés detenido por pederastia, ha dimitido de la dirección del centro educativo Everest School Monteclaro, tras destaparse su vinculación con un caso de presuntos abusos sexuales a una alumna del colegio Las Cumbres de Chile.

Tal y como se puede comprobar en una carta personal enviada a las familias, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la que fuera directora del Everest School se despide del colegio después de una década ahí.

«Muy queridas familias. Os mando un saludo muy cordial. Como habéis podido conocer por la comunicación de la Junta directiva de colegios del Regnum Christi, mi periodo de directora termina», explica.

Y prosigue: «Han sido once años en los que he podido experimentar un sentido profundo de familia. Formamos un gran equipo, el colegio y las familias, con vuestros hijos, que son nuestros apreciados y queridos alumnos. Agradezco de corazón a todas y cada una de las personas que forman parte del colegio Everest, que hace posible esta realidad. Ahora empezaré una nueva etapa, en una nueva misión, que se me asignará».

La carta, firmada por la ya ex directora del Everest School, anuncia que ocupará su puesto otra profesora como nueva directora de la sección femenina de colegio.

«Estaremos juntas este mes y medio que queda de curso, para hacer el traspaso necesario. Estamos a vuestra disposición. Yo seguiré rezando mucho por este colegio, y por cada uno de vosotros. Y os pido también que recéis por mí. Un abrazo muy fuerte», se despide Araceli Delgado.

Su hermano también dimitió

Araceli Delgado no es la única que ha dimitido a raíz de los escándalos de pederastia que salpican a la red de colegios de la Congregación Regnum Christi en Madrid. También lo hizo su hermano, Jesús María Delgado, que dejó de estar al frente del colegio Highlands School El Encinar de La Moraleja a raíz de la detención de un capellán por presuntamente agredir a cinco niñas de seis años.

En su carta de dimisión, Delgado reconoció la gravedad de la situación y su impacto en la comunidad educativa: «Frente a la crisis que atraviesa el colegio bajo mi dirección, que ha generado un dolor profundo y ha quebrado la confianza en nuestra institución, he decidido presentar mi renuncia al cargo directivo».

El comunicado también incluyó una disculpa dirigida a las familias afectadas: «Deseo transmitir a quienes se sienten traicionados y devastados por esta decepción que entiendo y comparto su sufrimiento. Solicito perdón por todo este dolor causado».

Delgado añadió que el centro educativo debía iniciar «una nueva fase, con la misión prioritaria de implementar las reformas necesarias para continuar persiguiendo la excelencia, sanar las heridas y recuperar la confianza perdida».

El ex director del Highlands considera que esta transición requiere «un nuevo liderazgo que aborde con energía renovada nuestra labor educativa de formar a nuestros estudiantes y reconquistar la plena confianza de sus familias»

Casos de pederastia

La que fuera directora del Everest formó parte del equipo directivo del colegio Las Cumbres de Chile, donde hubo casos de pederastia. Araceli Delgado fue demandada por Rosario, una ex alumna de Las Cumbres, por abusos sexuales y torturas cuando era menor de edad.

La chica explica que los hechos se produjeron en el colegio que estaba dirigido por el padre O’Reilly, que fue expulsado de Chile por pederasta. La denunciante relató que miembros de la congregación participaron en una violación colectiva y reiterada con el uso de drogas.

Según el diario El País, que recoge el testimonio de la joven, Araceli Delgado «en ocasiones era testigo de las violaciones».

Los Legionarios informaron en un comunicado en agosto de 2023 sobre la demanda civil de indemnización por daños en la que se señalaba a Araceli Delgado. Aseguraban que «no hay ninguna denuncia ni demanda a día de hoy contra Araceli Delgado, pues la demanda actual de indemnización económica por perjuicios está dirigida contra la Legión de Cristo como institución».

Por su parte, en el Highlands también se está investigando un caso de pederastia vinculado al Padre Marcelino, cura que llegó al colegio de la mano de Jesús María Delgado. Marcelino fue el secretario personal de Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo acusado de pederastia. Llegó a besar su cadáver.