Más carne al asador de la polémica. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha lanzado un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por si se le estuviera pasando por la cabeza destituir al ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras criticar la calidad de la carne española que se exporta. «Sería surrealista que un ministro que está cumpliendo con el acuerdo de Gobierno y con la ciencia tuviera que dar algún paso», ha asegurado Díaz.

Yolanda Díaz cree que no es necesario que apoye al ministro Garzón porque ella defiende «lo que el Gobierno en sus documentos públicos expone a la ciudadanía» que recogen que el Gobierno apuesta por un modelo de ganadería «extensiva y sostenible».

«Lo que ha dicho Garzón creo que ha quedado claro y está amparado por la ciencia y por el Gobierno de España. Y a mí me gustaría ya que este debate se acabara. El foco no puede estar en el señor Garzón porque no ha hecho más que mostrar la evidencia científica y los compromisos del Gobierno», ha defendido Yolanda Díaz este miércoles en una entrevista concedida a La Hora de La 1 de TVE.

La vicepresidenta segunda hace referencia al Plan España 2050, que apoya el Ejecutivo de Sánchez en su conjunto y que es la hoja de ruta del líder del PSOE para las próximas décadas. En este documento se recomienda la lectura de un informe de Greanpeace, titulado La insostenible huella de la carne en España, que exhibe un pésimo retrato del modelo cárnico nacional, con un uso «abusivo» de antibióticos que pueden llegar a suponer «un peligro para la salud pública».

El pasado mes de julio, Alberto Garzón ya creó polémica al recomendar a los españoles reducir el consumo de carne. Pedro Sánchez desautorizó al ministro de Consumo con la siguiente afirmación: «A mí donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible». Sin embargo, el plan España 2050 sostiene que la actual situación de consumo es insostenible para la conservación del planeta y la biodiversidad. «Numerosos estudios señalan que el consumo de carne de la población española es entre dos y cinco veces superior al recomendable», señala el documento.

«He defendido a otros ministros»

Yolanda Díaz pide al PSOE que defienda a Alberto Garzón como ha hecho ella en anteriores ocasiones con los ministros socialistas. «No voy a dar nombres de los ministros a los que, ante posiciones muy duras de la oposición siempre he estado al lado de ellos. Esos ministros saben de qué hablo, mi estilo quizás es otro. A veces defiendo muchas cosas que no comparto porque soy una demócrata», ha apuntado.

«No voy a entrar en ningún enfrentamiento, no lo hago nunca y no lo voy a hacer ahora. La ciudadanía se merece respeto, debates serenos, conocer las diferencias que podamos tener las fuerzas políticas, pero sabiendo que la ciudadanía es muy consciente de lo que pasa», ha sostenido la ministra de Trabajo.

Por último, Yolanda Díaz defendido que no existe «ninguna razón» para generar «un ruido que la ciudadanía no se merece» de cara a las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo 13 de febrero.

«Nadie me dice que es mentira»

Alberto Garzón ha afirmado que «nadie» del Gobierno le ha dicho que las declaraciones que dijo en una entrevista a un diario británico son un «bulo». «Son una tergiversación dirigida de esas palabras, con falsedades y mentira por parte del lobby cárnico».

«Es evidente que ha habido polémica por cómo mis compañeros, los socios de coalición, se han tomado estas declaraciones o, más bien, las declaraciones que no dije. Pero en cuanto a lo sustantivo, yo no he visto a nadie que me haya dicho: ‘Alberto, lo que dijiste es mentira’. Nadie», ha recalcado el ministro de Consumo en una entrevista concedida a Infolibre.