El movimiento Feminista de Madrid ha avisado este viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de que «se está posicionando en el lado equivocado» al sumarse a la manifestación convocada por la Comisión 8M que «ampara al sector que quiere regular la prostitución como si fuera un trabajo para las mujeres», con el lema «Patriarcado, Genocidios, Privilegios #SeAcabó».

Los postulados de la Comisión 8M se alinean con las tesis de la ex ministra de Igualdad de Podemos, Irene Montero, diferenciándose de las feministas tradicionales, que están en contra de la Ley Trans y la regulación de la prostitución.

Ana de Blas, una de las portavoces del Movimiento Feminista de Madrid, ha explicado antes de la manifestación del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que «la ministra ha estado jugando a la ceremonia de la confusión en las últimas semanas». «Lo que va a hacer hoy, situándose en la manifestación que ampara al sector que quiere regular la prostitución como si fuera un trabajo para las mujeres, para nuestras hijas, realmente se está posicionando en el lado equivocado», ha criticado. De Blas ha añadido que «por ahí no es feminismo». «Realmente deberían dejar de sorber y soplar a la vez desde el Gobierno», ha subrayado.

En cuanto a la Ley de Trata anunciada este viernes en el Consejo de Ministros extraordinario, otra de las portavoces, Ana Bravo, ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que «deje de confundir y que deje de dar vueltas». «Nosotros lo que queremos no son parches, no son tiritas y no son caramelos. Queremos la ley orgánica por la abolición del sistema prostitucional (LOAS)», ha reclamado. También han aplaudido el manifiesto suscrito por algunas dirigentes socialistas pidiendo la expulsión del partido de aquellos cargos públicos que recurran a la prostitución.

«En el Movimiento Feminista de Madrid no tenemos afinidad ni relación con ningún partido político. Nosotros somos independientes. Ahora bien, claro que estamos a favor de la abolición de la prostitución y de que se posicionen en estos términos», ha zanjado Bravo.

Ministras del PSOE contra la prostitución

Estas declaraciones coinciden con la firma de un manifiesto de diferentes mujeres relevantes del PSOE, como Adriana Lastra, Susana Díaz, Amelia Valcárcel, Ángeles Álvarez, Matilde Fernández o Laura Seara, que han suscrito un manifiesto en el que piden promover la expulsión de los cargos públicos que «soliciten, acepten u obtengan un acto sexual de una persona a cambio de una remuneración o beneficio del tipo que sea».

En el documento han recordado que el actual Código Ético y de Conducta del PSOE establece los principios que determinan la cultura ética y que orientan el comportamiento de todas las personas que encarnan ante la sociedad los valores del PSOE. En este sentido, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha indicado que hay diferentes sensibilidades sobre la prostitución en el PSOE pero, en todo caso, aunque no la conoce, se ha mostrado dispuesta a estudiar la petición de más de 150 militantes socialistas, entre mujeres y hombres, de expulsar a cargos públicos socialistas que recurran a esta práctica. Así, ha señalado que hay «distintas sensibilidades, en el PSOE, muchas voces», como se ha indicado con anterioridad, que ella «respeta» a todas y que, «por supuesto» caben todas en un 8M de manifestación.