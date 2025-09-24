Desmantelado un grupo neonazi en Madrid tras la boda de su líder ‘el Ratilla’

Lo que comenzó como una celebración nupcial en una parroquia de Fuenlabrada terminó siendo el preludio del golpe definitivo contra una de las organizaciones neonazis más violentas del panorama ultra madrileño. El líder de Suburbios Firm, conocido en estos ambientes como El Ratilla, ha pasado del altar a los calabozos en menos de 48 horas, tras ser detenido junto a su esposa cuando se dirigían al aeropuerto para iniciar su luna de miel.

El pasado sábado, la parroquia de San Esteban Protomártir de Fuenlabrada fue testigo de un enlace poco convencional. Aunque la ceremonia siguió el protocolo habitual, iglesia abarrotada, lanzamiento de arroz y posterior convite en una finca madrileña, los invitados no dudaron en mostrar sus verdaderas ideas.

A la salida del templo, varios asistentes encendieron bengalas en honor al que consideran su «capitán», mientras las redes sociales se llenaron de instantáneas comprometedoras. Algunos invitados posaron ocultando sus rostros con emoticonos de Adolf Hitler, figura venerada por el grupo, y exhibieron símbolos del Tercer Reich. El propio Ratilla luce tatuada en la mano izquierda la característica calavera de las SS.

Mientras los ultras celebraban, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional ultimaba una investigación que llevaba meses en marcha. Los agentes habían elegido estratégicamente el fin de semana del enlace como momento idóneo para asestar el golpe definitivo a la organización.

La operación se saldó con al menos 14 detenciones por delitos de tráfico de drogas y asociación ilícita, según informaciones de El Mundo. El momento de la captura del cabecilla no pudo ser más cinematográfico: El Ratilla y su esposa fueron arrestados cuando se disponían a partir hacia el aeropuerto para iniciar su luna de miel.

Los detenidos permanecen desde entonces en los calabozos de Canillas y está previsto que vayan compareciendo ante la autoridad judicial en los próximos días.

Suburbios Firm nació tras una ruptura interna del histórico Frente Atlético, motivada por tensiones relacionadas con la cultura hooligan y, especialmente, por la deriva delictiva de esta facción. El Ratilla, apodado así por su físico menudo, fue expulsado del grupo original precisamente por su extrema violencia, lo que le llevó a crear su propia organización con un perfil aún más radical.