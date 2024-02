Decenas de asociaciones convocan una manifestación contra la amnistía el próximo 9 de marzo en Cibeles

Decenas de asociaciones cívicas han convocado el próximo sábado 9 de marzo una manifestación contra la Ley de Amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez. La concentración tendrá lugar en la Plaza de Cibeles de Madrid a las 12:00 horas. «Sobran los motivos, ¡Sánchez dimisión!», es el lema escogido para esta protesta contra el Ejecutivo del PSOE con Sumar.

Entre los convocantes se encuentran Foro Libertad y Alternativa, España Cívica, NEOS, S’ha Acabat, De español a español por la Constitución, Impulso Ciudadano, Cataluña Suma, Pie en pared, Denaes y Libres e Iguales. También está Unión 78, la plataforma impulsada por Rosa Díez y Fernando Savater.

Esta concentración pretende denunciar «el deterioro político, institucional y social que está sufriendo España desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno». «Amenaza con alcanzar un punto de no retorno y arrastrar al país a un prolongado periodo de severa decadencia, poniendo en riesgo nuestra democracia, el bienestar de los ciudadanos, la paz pública y, en definitiva, la pervivencia de la nación», aseguran los convocantes.

«Esta nueva manifestación del 9 de marzo pretende mostrar que los españoles no somos ciudadanos sumisos y que no vacilamos al exigir la dimisión de Pedro Sánchez ni al denunciar este antidemocrático proceso ‘deconstituyente’ que, con engaño y ocultación, está desplegando de la mano de sus socios. Un proceso que, si no logramos detenerlo, nos conducirá a un largo periodo de decadencia y pérdida de libertades, análogo al sufrido por diversos países hispanoamericanos que han recorrido este mismo camino y que nos anuncian los riesgos a los que nos enfrentamos», defienden en un comunicado.

Las asociaciones cívicas y constitucionalistas cargan contra el Gobierno de Pedro Sánchez por sus pactos con sus socios separatistas. «No podemos subestimar la gravedad del momento que vivimos, ni minimizar el riesgo al que nos enfrentamos: el futuro de España se está decidiendo de común acuerdo entre quienes quieren desmembrar el país; los representantes del comunismo, mal llamado ‘socialismo del siglo XXI’ que reniegan de la democracia liberal; los herederos de los terroristas que durante decenios han asesinado, torturado y amenazado a nuestros compatriotas y, cautivo de todos ellos, quien está dispuesto a todo para prolongar su permanencia en La Moncloa, a pesar de sus continuas derrotas electorales, Pedro Sánchez», señalan.

«Proceso antidemocrático»

Esta manifestación pone en la diana también a la Ley de Amnistía que el PSOE pactó con los separatistas para que Pedro Sánchez pudiera ser investido. «La eliminación a la carta de delitos, los indultos a los socios del Gobierno, primero, y la amnistía, después, la inclusión del terrorismo entre los delitos amnistiables, la tolerancia a la injerencia del régimen de Putin en España y en la UE, la aceptación de la existencia de lawfare, la investigación parlamentaria de los jueces y su sistemático hostigamiento desde el Parlamento […]. Todo ello, no son actos aislados o meramente circunstanciales dentro de la normal contienda política: son parte del antidemocrático proceso de largo alcance que desde hace tiempo viene siendo denunciando por el movimiento cívico», indican los convocantes.

Las asociaciones cívicas y constitucionalistas instan a los críticos con el Gobierno de Sánchez a no permanecer «impasibles y dóciles a este proceso de evidente demolición del Estado de Derecho. «Es necesario transformar la indignación en rebeldía y utilizar todos los recursos legítimos a nuestro alcance para defender a todo trance nuestras instituciones democráticas y la Nación de ciudadanos, materializada jurídicamente en la Constitución de 1978, en la que nos vemos reflejados la inmensa mayoría de los españoles», esgrimen.

«Lo que está en España en juego no es una determinada política social, económica o administrativa, sino los mismos cimientos de la democracia. Está en juego la existencia de un sistema justo y equilibrado, con eficientes controles y contrapesos del poder, que permita el desarrollo, en legítima contienda, de los diversos programas políticos que surgen de la diversidad de las preferencias y opiniones de los ciudadanos», zanjan en su comunicado.

Medio millón de personas

El pasado 18 de noviembre se convocó una manifestación contra la amnistía del Ejecutivo de Sánchez al separatismo. Fue dos días después de que el dirigente socialistas fuese investido con los votos de ERC y Junts a cambio de esta medida de gracia. A esta concentración acudieron 500.000 personas y también fue convocada por más de un centenar de asociaciones de la sociedad civil en defensa de la Constitución.

La protesta contó con la asistencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del presidente de Vox, Santiago Abascal, entre otros dirigentes políticos.