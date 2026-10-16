David Gutiérrez, portavoz de la CEP: «Estamos hartos de que el delegado del Gobierno, en vez de proteger a sus policías se dedique a hacer política con la seguridad»

Los altercados ocurridos en la Universidad Complutense de Madrid han despertado críticas de ciertos sectores políticos por las actuaciones policiales. David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), defendió la actuación policial en el programa Horizonte de Iker Jiménez, donde los altercados con los estudiantes durante la protesta por la educación pública madrileña. El portavoz del CEP dirigió su queja contra el delegado del Gobierno en Madrid, recordándole quién es el máximo responsable de la Policía Nacional.

¿Quién dirige la Policía Nacional en Madrid?

Iker Jiménez preguntó al portavoz por el debate de quién es la que envió a la policía nacional a cargar contra los estudiantes: «¿La Policía ha intervenido por delegación del Gobierno, que no es Ayuso, no?». Gutiérrez recordó que la Policía Nacional depende de la jefatura del Gobierno y no del gobierno autonómico. «Obviamente, por mucho que Irene Montero quiera confundirnos. Se está cumpliendo un poco lo que anunciaba Más Madrid en la Asamblea, diciendo que no habría paz en las calles», respondió el portavoz.

La protesta del CEP se debía a que el gobierno trata a la policía como un instrumento de represión con el fin de hacer política. «Estamos hartos de que el delegado del Gobierno, en vez de proteger a sus policías y dar seguridad a todos los madrileños, que es su obligación, se dedique a hacer política con la seguridad. Es algo que no se puede hacer nunca», afirmó.

Las cargas policiales contra los estudiantes

Desde el CEP se justificó el uso de la fuerza contra los manifestantes que rompían los cordones y agredían a los agentes, como comentaba el portavoz: «Si se salen del recorrido, provocando un riesgo y agreden a los compañeros que hacen un cordón policial impidiendo que entren a esa calzada…».

En la organización, defienden que el objetivo de la Policía Nacional ante estos piquetes y altercados es asegurar que todos los ciudadanos puedan disfrutar y transitar con libertad y seguridad en los espacios públicos, como en este caso son las dependencias universitarias.