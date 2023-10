El Rey ya ha encargado a Pedro Sánchez ir a la investidura después de que Alberto Núñez Feijóo no lograra recabar los apoyos necesarios. Así, en las próximas semanas el jefe del Ejecutivo en funciones tendrá que someterse a la votación de la Cámara Baja para intentar revalidar su cargo.

Por el momento, no se conoce la fecha exacta de la votación de la investidura de Sánchez, pero los planes del líder del PSOE pasan por retrasarla lo máximo posible. Su objetivo es que se celebre en el mes de noviembre, a pesar de que criticó al presidente del PP por dilatar el proceso.

Los socialistas, que controlan el Parlamento, jugarán con el calendario para fijar la celebración del debate cuando sepan que Pedro Sánchez lo puede ganar, en torno a noviembre. Pero tiene que ser antes del día 26 cuando, de no haber investido a nadie, se disolverían las Cortes y se convocarían elecciones de forma automática para el 14 de enero.

Y es que, por el momento, el jefe del Ejecutivo en funciones no cuenta con los apoyos necesarios para ser investido. En la primera votación necesita mayoría absoluta (176 síes) y en la segunda, mayoría simple (más síes que noes).

Qué apoyos tiene Sánchez

A día de hoy, Sánchez tiene 122 votos asegurados (los que corresponden a su partido). Y es que, ni siquiera sus socios han trasladado a Felipe VI un apoyo rotundo. Sumar y PNV -que sumarían 36 votos más- han señalado que todavía están «muy lejos» de lograr un acuerdo, aunque sí tienen predisposición para hacerlo.

Por su parte, ERC, Junts, Bildu y el BNG no han acudido a la llamada del jefe del Estado y, por lo tanto, no le han trasladado su intención. Sin embargo, los independentistas catalanes han señalado en varias ocasiones que sin la amnistía a los golpistas no darán su apoyo a Pedro Sánchez.

A pesar de todo, en el PSOE se muestran convencidos de que lograrán 179 votos a favor, entre los que se encuentran los 31 de Sumar, los 7 de ERC, los 7 de Junts, los 6 de Bildu, los 5 del PNV y el del BNG. Además, consideran de que incluso Coalición Canaria les apoyará. Sin embargo, Cristina Valido le ha trasladado al Rey que no hay ninguna negociación abierta con los socialistas.

Amnistía

La amnistía a los golpistas es la principal condición de los independentistas para negociar la investidura de Sánchez. Hasta hace unos meses, el PSOE y su propio candidato rechazaban que se pudiera aprobar una ley de estas características al considerarla inconstitucional. Pero, como en tantas otras ocasiones, Sánchez ha cambiado de opinión.

Respecto a la otra exigencia, el referéndum de autodeterminación, el líder del PSOE ha dicho que «va en contra» de su «palabra y acción» y que «no cabe en la Constitución». Los socialistas se muestran convencidos de que, una vez entregada la amnistía, conseguirán los apoyos en la sesión de investidura que haga a Sánchez mantenerse en Moncloa.