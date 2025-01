Congreso ha aprobado este miércoles con 345 votos a favor y ninguno en contra conceder el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para investigar al exministro de Fomento y número 3 del PSOE José Luis Ábalos, por el caso que lleva su nombre, en el que está imputado en el Tribunal Supremo por integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

El debate y la votación ha tenido lugar en una sesión secreta, como establece el Reglamento, y todo ello a pesar de que Ábalos había solicitado al Congreso retrasar esta votación. El ex ministro imputado pretendía que no se tomara una decisión, al menos, hasta que el Alto Tribunal resolviera un recurso de súplica que el diputado del Grupo Mixto presentó. La petición de quien fuera secretario de organización del PSOE era contra la decisión del instructor del caso, Leopoldo Puente, de despojarlo del fuero parlamentario. Sin embargo, la Presidencia de la Cámara lo rechazó justificando que los letrados no lo veían pertinente.

Tal y como han indicado fuentes presentes en el debate, el presidente de la Comisión del Estatuto, Manuel Cobo, del PP, ha expuesto las conclusiones del órgano. La institución había aprobado por unanimidad conceder el suplicatorio, la semana pasada. Entonces, también hubo que hacerlo en una sesión a puerta cerrada. Por su parte, Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, ha subrayado que el Gobierno atraviesa casos de corrupción que están provocando una situación límite en el Ejecutivo socialista que encabeza Pedro Sánchez.

No han realizado ninguna declaración ni los representantes socialistas ni José Luis Ábalos. El ex ministro, ese momento, ni siquiera se encontraba en la Cámara Baja. Tampoco ha acudido a la sesión plenaria en la que se votaba el decreto ómbibus de medidas económicas de gran importancia para el Gobierno. En cambio, sí ha prosperado el otro, con el apoyo del PP, que permitirá compatibilizar la pensión con un empleo.

Ahora, Francina Armengol, presidenta del Congreso, tiene ocho días para trasladarlo al Supremo. Junto a ello, tendrá que informar que las decisiones judiciales que afecten a Ábalos tendrán que informarse al Congreso de los Diputados. A pesar de ese plazo, las fuentes parlamentarias coinciden en señalar que la decisión podrían llegar al Alto Tribunal esta misma semana.