El reencuentro. Los dos grandes líderes del independentismo catalán, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, presidente y vicepresidente del Govern de laranki Generalitat que perpetró el golpe del 1-O, han vuelto a verse cara a cara 1.349 días después. Las condiciones legales de ambos (prófugo uno e inhabilitado el otro) les obligan a mantener su poder e influencia en la política catalana y nacional a través de personas interpuestas, pero sus partidos siguen gobernando Cataluña en coalición y mantienen un proyecto común de ruptura con España.

La cita se ha celebrado en la mansión que el prófugo disfruta en Waterloo (Bélgica), adonde el líder de ERC ha llegado acompañado por la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y los ex consellers Raül Romeva y Dolors Bassa, todos ellos indultados hace dos semanas por el Gobierno de España. En la residencia les esperaban, además de Puigdemont, el también ex conseller fugado Toni Comín y el rapero Valtonyc, condenado por enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas.

La intención inicial de Junqueras era que este encuentro se hubiera producido ayer en Estrasburgo, aprovechando que había pleno en el Parlamento Europeo, en el que Puigdemont es eurodiputado. Sin embargo, el líder de JxCAT renunció a participar en él para forzar a Junqueras a desplazarse a Waterloo, desde donde el prófugo mantiene el imaginario de una presidencia de la Generalitat en el exilio a través del denominado Consell per la República.

La imagen de Puigdemont y Junqueras cuatro años después era reclamada por gran parte del movimiento separatista, toda vez que ambos emprendieron un camino distinto tras la fallida declaración unilateral de independencia. El ex presidente emprendió una huida a Bélgica de la que sólo informó a su número dos con posterioridad, cuando Puigdemont ya había puesto pies en polvorosa. No volvieron a hablarse.

La cita en Waterloo debería servir como el primer paso para cicatrizar heridas y dar nuevo aliento a la parte de la sociedad catalana que les sigue en su propósitos de ruptura con España. «Ese encuentro haría feliz a mucha gente», reconoció hace unos días el ex conseller Jordi Turull, tras abandonar la cárcel con esta proclama: «Nuestro compromiso con lo que empezamos el 1-O no es parcial, ni reversible, ni condicionado».

Este miércoles, el hombre de paja de Junqueras al frente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha recordado a Sánchez la factura del apoyo de ERC a su Gobierno. «El referéndum de autodeterminación es inevitable», ha afirmado durante el pleno del Parlament.

La cita de Waterloo ha dejado un gesto pretendido por Puigdemont y que Junqueras se temía. Cuando ha llegado hasta la casa, el líder de ERC ha subido la escalinata de la residencia sin que el ex presidente haya salido a recibirle. Minutos después el inquilino de Waterloo ha escenificado el reencuentro con una foto de familia entre ambas delegaciones.