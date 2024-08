El colegueo entre Sánchez y su íntimo amigo impulsor de la cátedra de Begoña: «Busca cancha en Moncloa»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, goza de una buena amistad con David Sanza, uno de sus amigos íntimos y que habría facilitado la conexión entre Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, y Reale Seguros, uno de los patrocinadores de su cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El nexo de unión entre ambos es el baloncesto, deporte al que se dedicó el dirigente socialista durante su juventud y por el que forjaron una gran amistad jugando en el club de baloncesto Estudiantes. «Vete buscando cancha cerca de La Moncloa», le recomendó Sanza hace años en noviembre de 2015, tres años antes de que llegase a la Presidencia del Gobierno.

Este colegueo entre Pedro Sánchez y David Sanza fue exhibido durante el programa de La Sexta Noche. El programa de televisión quiso sorprender al dirigente socialista con preguntas realizadas por su amigos, en esta ocasión, lo hizo con el que sería el enlace entre Begoña Gómez y uno de los patrocinadores de la cátedra que dirige la esposa de Sánchez. «Buenas, Pedro, ¿cómo estás? Una pregunta: ¿de qué te ha servido tu experiencia deportiva en la política y para ser el próximo presidente del Gobierno? Vete buscando cancha cerca de La Moncloa y dónde colocamos la neverita en el palacio. Venga campeón, mucha suerte», animó Sanza al entonces candidato socialista a la Presidencia del Gobierno.

Sánchez no pudo ocultar la ilusión que le hizo la intervención de su amigo ante el resto del público que acudió al programa. «¡No me puedo creer que me hayan hecho una pregunta de baloncesto!, he jugado durante diez años y es un deporte que amo y me apasiona», celebró el líder del PSOE. «La política tiene que ser como un deporte de equipo. El PSOE es un gran partido, tenemos cantera, proyecto, equipos renovados (…) ayer estaba hablando con Felipe González de la amenaza yihadista y que el PSOE cuente con gente con esa experiencia de Gobierno da garantías a todos. Se renuevan los equipos pero hay una historia detrás, que se pone para servir a España de nuevo», apostilló.

Begoña Gómez contó con dos patrocinadores para su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, Reale Seguros y La Caixa. Sus representantes declararon este lunes como testigos ante el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y, según ha trascendido de esas declaraciones, David Sanza habría sido el hilo conector entre la esposa de Pedro Sánchez y uno de los patrocinadores.

Ocultó que no es licenciada

Reale Seguros y La Caixa, que financiaron a Begoña Gómez su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid, reconocieron este lunes frente al juez Juan Carlos Peinado que desconocían que la mujer de Pedro Sánchez no tenía una licenciatura oficial, tal como desveló OKDIARIO en 2018.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, tomó declaración como testigos a Leticia Lauffer, directora de Wakalua –una empresa filial de Globalia–; a Luis Miguel Ciprés, consejero delegado (CEO) de Barrabés, y precisamente a los representantes de Reale Seguros y la Fundación La Caixa, entidades que financiaron la cátedra de la principal imputada en la causa. En ese marco, estas compañías admitieron que no conocían el currículum de la esposa del jefe del Ejecutivo cuando accedieron a apadrinar el controvertido proyecto académico.

En una jornada maratoniana de cinco horas de testificales, Peinado escuchó a Ignacio Mariscal, consejero delegado de Reale Seguros, y a Marc Simón Martínez, subdirector general de la Fundación La Caixa. Ambos explicaron cómo se fraguó el acuerdo que reportó 120.000 euros para la puesta en marcha de la cátedra de Begoña Gómez. Un acta de la Comisión Mixta de Seguimiento de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva revela que Simón Martínez participó presencialmente en una reunión de seguimiento junto a otros altos cargos de la Universidad Complutense. A lo largo de su declaración como testigo ha recordado cómo fue ese encuentro.

La letrada de Vox, Marta Castro, comentó este lunes que supuestamente Reale Seguros y La Caixa participaron en la cátedra de Begoña Gómez porque llevaba el «soporte» de la Universidad Complutense de Madrid. Sin examinar la trayectoria de la mujer de Sánchez, estas dos empresas, a las que luego se sumó una tercera, se lanzaron a financiar porque detrás estaba el aval de una universidad muy conocida y de gran prestigio. La formación de Santiago Abascal está personada como acusación popular en el caso Begoña Gómez.